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桌球》破除魔咒！黃彥誠全國賽首度封王

2023/11/06 16:38

黃彥誠首度奪下全國桌球錦標賽男單冠軍。（資料照，桌協提供）

〔記者許明禮／綜合報導〕20歲的合庫好手黃彥誠今天在112年太平洋盃全國桌球錦標賽男單決賽連闖5關，最後在決賽以4:1逆轉擊退隊友陳建安，勇奪生涯首座全國賽男單冠軍，也取得明年度國手排名賽的門票。

世界排名102的黃彥誠，首輪遭遇闕壯庭還在調整狀態，苦戰5局才以3:2脫困。在驚險闖過首關後，黃彥誠表現漸入佳境，次輪以直落三解決一銀小將張秉丞，8強再以4:2力退世界排名69的馮翊新，拿下重要的1勝。

4強賽面對兩度攜手摘下全國賽男雙冠軍的「台南幫」師兄楊子儀，黃彥誠也以4:2獲勝。決賽對決兩年前奪下全國賽男單冠軍的陳建安，黃彥誠首局雖以9:11讓出，但次局起掌握比賽節奏，以11:8、11:5、11:2、11:9連下4局，逆轉封王。

黃彥誠表示，全國錦標賽只有男單冠軍才能取得國手資格，過去幾年他對冠軍也沒有那麼渴望，最好成績僅打進8強。

不過，今年經過一整年國際賽的洗禮，黃彥誠也收穫滿滿，世界排名也從年初的272名大幅提升170名，創下生涯最佳。他說，「現在比較會打比賽，在關鍵球的處理上，思緒也比較清晰。」

黃彥誠表示，這座冠軍也是對自己的一大肯定，「因為以前大家都說我只會打國手選拔賽和排名賽。」

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