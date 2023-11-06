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中職》年度3大獎之一 最佳進步獎入圍名單出爐

2023/11/06 16:41

2023年度最佳進步獎入圍名單出爐。（聯盟提供）

〔記者林宥辰／台北報導〕年度3大獎項之一的年度最佳進步獎，今天聯盟公布入圍者，分別是樂天桃猿王志煊、富邦悍將李宗賢和統一獅隊邱智呈，11月21日晚間18:30頒獎典禮上揭曉得主。

表揚選手成績提升的年度最佳進步獎，樂天桃猿王志煊去年僅在一軍出賽0.1局，今年經過調整後投球表現明顯成長，今年43場後援出賽，拿下11次中繼成功、1次救援成功，防禦率僅1.29，並在10月獲選為投手MVP，各項數據有所進步，已是牛棚重要的後援投手；富邦悍將李宗賢曾在2020年入圍最佳進步獎，今年重新回到熟悉的三壘位置，出賽數再度突破百位數，本季104場出賽，敲出117支安打、3支全壘打，打擊三圍0.318/0.378/0.424，數據創生涯新高；統一7-ELEVEn獅邱智呈逐漸站穩一軍，今年打擊火力提升，4月敲出生涯首轟，本季繳出71支安打、5支全壘打、23打點、打擊率0.313的成績，打擊成績對比往年大躍進，成為獅隊重要外野戰力。

從年初到年尾都有滿滿的棒球賽事，感動人心的經典賽、全新中職六隊榮景重現、季中星光閃耀的明星賽、屬於年輕選手的亞冠賽、促進交流的冬季聯盟，中華職棒34年即將順利畫下句點，「2023明台產險中華職棒頒獎典禮」將於11月21日晚間18:30，在台北萬豪酒店登場，歡迎大家一同見證選手的榮耀時刻。

年度最佳進步獎入圍前三名（依姓氏筆畫排列）

最佳進步獎

王志煊李宗賢邱智呈

最佳進步獎：獎金5萬元。

分數計算方式：每位投票人於每個獎項可分別投下5分、3分、1分票，各代表第一、二、三名選票，也可選擇不投，或僅投其中一個分數類別，累積分數較高者勝出。

依據選票辦法第五條：如有兩人以上同分時，以選票中得五分最多票為優勝；如仍有兩人以上同票時，以選票中得三分最多票者為優勝；如再有兩人以上為同票時，以選票中得一分最多票者為優勝；最後如仍有兩人以上為同票時，則並列優勝。

此次投票總參與人數：44人（含中職記錄組代表3人）。

投票資格：參與中職賽事採訪兩個球季以上之媒體記者。

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