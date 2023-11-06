足球》好久沒回台北田徑場比賽！台灣男足21日迎戰勁敵馬來西亞

總教練懷特。（足協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣男足前進2026年世界盃暨2027年亞洲盃資格賽第二輪，在21日於主場台北田徑場迎來強敵馬來西亞，以及明年3月、6月將在主場再戰吉爾吉斯及阿曼，期待能締造歷史新頁。

台灣隊在第一輪火力全開以7顆進球在高雄主場雙殺東帝汶，晉級世界盃資格賽第二輪小組賽，與阿曼、吉爾吉斯、馬來西亞同組並進行主、客場兩回合賽制，爭取前進下一輪的門票。

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足協今年決定邀請「魔法教頭」懷特（Gary White）回鍋擔任主帥，他也帶隊至今主場4戰維持不敗。期待在台北田徑場的國際賽，更多球迷一起進場捍衛主場，足協也全力促成賽事直播服務讓更多人能一起為台灣隊打氣並持續打造台灣人收看足球的習慣。

台灣隊在2026年世界盃暨2027年亞洲盃資格賽第二輪與同組的阿曼、吉爾吉斯及馬來西亞分別進行主、客場兩回合對戰，首場主場賽事在21日晚間7點於台北田徑場進行，台灣隊前次在台北田徑場出賽已是2019年卡達世界盃資格賽時期，如今將在北台灣迎戰勁旅馬來西亞，以及明年3月、6月預計主場迎戰吉爾吉斯及阿曼，21日的主場賽事售票火熱販售中。

台灣男足世界盃資格賽第二輪賽程

2023/11/16 阿曼 vs 台灣

2023/11/21 台灣 vs 馬來西亞

2024/3/21 台灣 vs吉爾吉斯

2024/3/26 吉爾吉斯 vs 台灣

2024/6/6 台灣 vs 阿曼

2024/6/11 馬來西亞 vs 台灣

總教練懷特。（足協提供）

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