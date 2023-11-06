中職》「最強外掛」安芝儇領軍 台鋼Wing Stars 啦啦隊選拔正式開訓

台灣鋼鐵集團 Wing Stars 啦啦隊選拔今（6）日正式開訓。（台鋼雄鷹提供）

〔體育中心／綜合報導〕台灣鋼鐵集團 Wing Stars 啦啦隊選拔今（6）日正式開訓，入選成員高雄集結！喜歡表演、具備實力的成員們相見歡，培訓首日展現各自才華並累積默契。由「最強外掛」安芝儇領軍 為期三週的嚴密訓練 入選成員們可望在訓練後展翅飛翔，更將於 12 月 9 日決賽賽場上 展現屬於 Wing Stars 啦啦隊活力、甜美、專業、 熱情的健康美形象。

廣大球迷朋友們注目的台鋼集團 Wing Stars 啦啦隊選拔，以創造機會與平台給喜歡表演、又有實力的素人朋友為目標，自 8 月份起公開選拔消息後，賽事已如火如荼進入到專屬培訓階段。台鋼集團日前更在網路社群上釋出入選成員名單，引發各界好奇。

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由前陣子宣布加盟 Wing Stars 啦啦隊的「最強外掛」安芝儇領軍擔任培訓指導 的 Wing Stars 啦啦隊選拔專屬培訓，今日正式開訓。台鋼集團會長謝裕民今日也特別到場，給予 Wing Stars 啦啦隊專屬培訓成員鼓勵與支持，期待培訓成員們可以在受訓期間充分展現自我實力，不只站上決賽舞台，更能在未來飛得又高又遠。

匯集來自台灣北中南東各地、馬來西亞 以及香港、泰國混血的成員，至高雄高苑科大進行為期三週的密集訓練。入選成員們今日首次配合練習，展現各自才華，團隊默契慢慢累積中。通過初選、複賽等層層關卡 擁有不同學歷背景、職業領 域的培訓成員各個臥虎藏龍，不只具備流行舞蹈、歌唱等基礎實力，更藏著芭蕾、 單輪車、川劇變臉、古箏、儀隊、管樂、民族舞蹈等多元的特殊才藝。

為了發掘成員們各自的魅力，培訓課程不但導入韓職啦啦隊培訓經驗，更特別加 入歌唱、口語表達、儀態、彩妝等基礎訓練，邀請超級偶像冠軍歌手林宗興、資深媒體人王介安，以及伊林娛樂模特兒/藝人培訓李培毓、髮妝師齊傳玲等專業 師資 一起加入 Wing Stars 啦啦隊選拔專屬培訓的行列。

Wing Stars 的培訓成員們就像是一顆顆的原石 期待經過本次各階段的訓練打磨後，可以散發出各自的光芒與魅力 也展現出活力 甜美、專業、熱情的健康美特質。培訓期間更將推出 Wing Stars 啦啦隊人氣票選 歡迎球迷朋友們隨時 關注成員們的精采表現 一起發掘培訓成員們的魅力！ 專屬培訓期間 台鋼集團將持續針對成員們培訓期間的表現進行評鑑篩選 最終 進入正式決選的成員 將於 12 月 9 日登場的決賽賽場上發揮實力及培訓成果。 台鋼集團邀請球迷朋友 持續關注 Wing Stars 啦啦隊選拔賽事 共同見證 Wing Stars 啦啦隊的成形。更多資訊請上台鋼集團 Wing Stars 啦啦隊 Facebook 官方粉絲團：https://www.facebook.com/tsgwingstars 或 Instagram 官方帳號：wing_stars_official

台灣鋼鐵集團 Wing Stars 啦啦隊選拔今（6）日正式開訓。（台鋼雄鷹提供）

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