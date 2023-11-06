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全國賽》7局大戰逆轉國泰隊友 「桌球甜心」鄭先知女單首度封后

2023/11/06 17:46

鄭先知在決賽逆轉國泰隊友黃歆，首度奪下男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕112年太平洋盃全國桌球錦標賽今天在花蓮落幕，「桌球甜心」鄭先知在女單決賽克服局數1:3落後，以4:3逆轉擊退國泰隊友黃歆，生涯首度摘下全國賽女單冠軍，也取得明年度國手排名賽資格。

30歲的鄭先知去年受到右手腕三角骨撕裂傷影響，世界排名一路下滑至164名，但今年下半年已逐漸走出手傷陰霾。

鄭先知今天在16強戰以3:2力退尋求衛冕的合庫小將黃愉偼後，勢如破竹，又先後以4:1擊敗王意如、4:0打敗世界排名56的國泰學妹簡彤娟，繼2013年之後，睽違10年再度闖進冠軍戰。

決賽面對世界排名149的隊友黃歆，鄭先知前4局以11:9、4:11、10:12、8:11落後，但她沒有放棄，以12:10、11:8追回兩局，將對手逼進決勝局。

決勝局，黃歆在9平時出現幸運擦網球，以10:9聽牌，此時，鄭先知告訴自己，「沒關係!還有機會!」她在穩住情緒後先化解1個賽末點，最後以13:11逆轉戰局，在獲勝的那一刻，鄭先知也激動地躺在地板，慶祝這得來不易的冠軍。

鄭先知表示，「終於!這座冠軍真的等了很久了，真的很不容易，感謝自己的不放棄，也為自己感到驕傲。」

2021年東京奧運，首度登上奧運舞台的鄭先知，因壓力過大導致內分泌失調，也影響了場上的表現。在歷經一連串的低潮後，鄭先知表示，現在身體狀況愈來愈好，也更懂得調整自己的狀況，明年巴黎奧運希望靠自己的努力重返榮耀。

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