WTT冠軍賽》超常發揮連勝王楚欽、馬龍 中媒盛讚林昀儒「真的進步了」

林昀儒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕22歲台灣桌球一哥「沉默殺手」林昀儒，在WTT法蘭克福冠軍賽先後擊敗中國名將王楚欽、馬龍一舉封王，新浪網體育部落客「國球人生」撰文指出，中國最強的對手已經不再是伊藤美誠和張本智和，而是早田希娜和林昀儒等人，並盛讚林昀儒真的有所進步。

年僅22歲的林昀儒，此次德國行過關斬將，招牌反手擰拉搭配進化的左手正拍，穩定冷靜且強勢快速的打法橫掃群雄，尤其8強力挫日本「怪物少年」張本智和，4強扳倒世界排名第二的中國勁敵王楚欽，已獲各界高度關注，被中媒列為頭號勁敵之一。

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內文指出，中國桌球目前雖然仍處以領先狀態，但以備戰巴黎奧運的角度來看，中國隊將會面臨巨大的挑戰，而且還是難度最高的一屆，女單最強勁敵已經不再是伊藤美誠，而是早田希娜，也要注意法國袁嘉楠、羅馬尼亞好手史佐克絲（Bernadette Szocs）等歐洲選手，以及南韓年輕球員。

男單的最強勁敵也不是只有張本智和一個人，還有林昀儒、法國勒布朗（Alexis & Felix Lebrun）兄弟檔、南韓林鐘勳、瑞典「六角戰士」莫雷加德（Truls Moregard），並向中國桌球隊男隊主教練王皓提出建言，起碼要研究好每個對手，想出應對策略，內文再度點名林昀儒，：「一站比賽連續擊敗王楚欽、馬龍，這不僅僅是超常發揮的問題了，是人家真的進步了！」

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