亞錦賽》培訓隊名單正式出爐！ 旅美好手、中職球星入列

棒協稍早公布培訓隊名單，曾入選亞運國手的響尾蛇隊左投林昱珉、味全龍隊火球男徐若熙等強投被選進。（資料照合成圖）

〔記者林宥辰／台北報導〕本屆亞錦賽12月3日開打，台灣隊首戰要在台北大巨蛋迎戰南韓隊。棒協稍早公布培訓隊名單，曾入選亞運國手的響尾蛇隊左投林昱珉、味全龍隊火球男徐若熙等強投被選進，打者則選入今年中職MVP熱門候選人之一的廖健富，和味全龍隊強打狀元郎劉基鴻等好手，旅美的陳聖平也在名單內。

亞錦賽台灣培訓隊名單：

投手

背號姓名左/右投所屬球隊

96孫易磊RHP日本火腿

37曾仁和RHP樂天桃猿

74林詔恩LHP統一獅

20劉予承RHP統一獅

51張景淯LHP味全龍

18徐若熙RHP味全龍

70王政浩RHP合作金庫

45林昱珉LHP美職響尾蛇

55伍祐城RHP台鋼雄鷹

11李子強RHP富邦悍將

捕手

背號姓名投/打所屬球隊

2宋嘉翔R/R樂天桃猿

9林辰勳R/R味全龍

58廖健富R/L樂天桃猿

內野手

背號姓名投/打所屬球隊

73陳聖平R/R美職響尾蛇

64林靖凱R/R統一獅

46劉基鴻R/R味全龍

5李亦崴R/R合作金庫

57拿莫.伊漾R/R味全龍

6林承飛R/R樂天桃猿

41高育瑋R/L合作金庫

外野手

背號姓名投/打所屬球隊

1宋晟睿R/R中信兄弟

7陳文杰R/L中信兄弟

14邱智呈L/L統一獅

75陳孝允L/L合作金庫

教練團

總教練88郭李建夫

打擊教練林宗毅3守備教練26洪煒杰

投手教練周宗志30牛棚教練38余浩奕

防護員林虹妏

張筱筠

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