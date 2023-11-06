晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

亞錦賽》培訓隊名單正式出爐！ 旅美好手、中職球星入列

2023/11/06 18:54

棒協稍早公布培訓隊名單，曾入選亞運國手的響尾蛇隊左投林昱珉、味全龍隊火球男徐若熙等強投被選進。（資料照合成圖）

〔記者林宥辰／台北報導〕本屆亞錦賽12月3日開打，台灣隊首戰要在台北大巨蛋迎戰南韓隊。棒協稍早公布培訓隊名單，曾入選亞運國手的響尾蛇隊左投林昱珉、味全龍隊火球男徐若熙等強投被選進，打者則選入今年中職MVP熱門候選人之一的廖健富，和味全龍隊強打狀元郎劉基鴻等好手，旅美的陳聖平也在名單內。

亞錦賽台灣培訓隊名單：

投手

背號姓名左/右投所屬球隊

96孫易磊RHP日本火腿

37曾仁和RHP樂天桃猿

74林詔恩LHP統一獅

20劉予承RHP統一獅

51張景淯LHP味全龍

18徐若熙RHP味全龍

70王政浩RHP合作金庫

45林昱珉LHP美職響尾蛇

55伍祐城RHP台鋼雄鷹

11李子強RHP富邦悍將

捕手

背號姓名投/打所屬球隊

2宋嘉翔R/R樂天桃猿

9林辰勳R/R味全龍

58廖健富R/L樂天桃猿

內野手

背號姓名投/打所屬球隊

73陳聖平R/R美職響尾蛇

64林靖凱R/R統一獅

46劉基鴻R/R味全龍

5李亦崴R/R合作金庫

57拿莫.伊漾R/R味全龍

6林承飛R/R樂天桃猿

41高育瑋R/L合作金庫

外野手

背號姓名投/打所屬球隊

1宋晟睿R/R中信兄弟

7陳文杰R/L中信兄弟

14邱智呈L/L統一獅

75陳孝允L/L合作金庫

教練團

總教練88郭李建夫

打擊教練林宗毅3守備教練26洪煒杰

投手教練周宗志30牛棚教練38余浩奕

防護員林虹妏

張筱筠

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。