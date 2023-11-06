亞錦賽》培訓隊名單正式出爐！ 旅美好手、中職球星入列

棒協稍早公布培訓隊名單，曾入選亞運國手的響尾蛇隊左投林昱珉、味全龍隊火球男徐若熙等強投被選進。（資料照合成圖）
〔記者林宥辰／台北報導〕本屆亞錦賽12月3日開打，台灣隊首戰要在台北大巨蛋迎戰南韓隊。棒協稍早公布培訓隊名單，曾入選亞運國手的響尾蛇隊左投林昱珉、味全龍隊火球男徐若熙等強投被選進，打者則選入今年中職MVP熱門候選人之一的廖健富，和味全龍隊強打狀元郎劉基鴻等好手，旅美的陳聖平也在名單內。
亞錦賽台灣培訓隊名單：
投手
背號姓名左/右投所屬球隊
96孫易磊RHP日本火腿
37曾仁和RHP樂天桃猿
74林詔恩LHP統一獅
20劉予承RHP統一獅
51張景淯LHP味全龍
18徐若熙RHP味全龍
70王政浩RHP合作金庫
45林昱珉LHP美職響尾蛇
55伍祐城RHP台鋼雄鷹
11李子強RHP富邦悍將
捕手
背號姓名投/打所屬球隊
2宋嘉翔R/R樂天桃猿
9林辰勳R/R味全龍
58廖健富R/L樂天桃猿
內野手
背號姓名投/打所屬球隊
73陳聖平R/R美職響尾蛇
64林靖凱R/R統一獅
46劉基鴻R/R味全龍
5李亦崴R/R合作金庫
57拿莫.伊漾R/R味全龍
6林承飛R/R樂天桃猿
41高育瑋R/L合作金庫
外野手
背號姓名投/打所屬球隊
1宋晟睿R/R中信兄弟
7陳文杰R/L中信兄弟
14邱智呈L/L統一獅
75陳孝允L/L合作金庫
教練團
總教練88郭李建夫
打擊教練林宗毅3守備教練26洪煒杰
投手教練周宗志30牛棚教練38余浩奕
防護員林虹妏
張筱筠