MLB》有望達大谷翔平境界！ 官網記者評價日本怪物山本由伸

山本由伸。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本職棒現役最強投手，年僅25歲的山本由伸確定會透過入札制度挑戰美國職棒，大聯盟官網記者艾德勒（David Adler）便撰文提到對於這名優秀投手的看法。

艾德勒提到，在國際聯盟的頂尖球員要挑戰大聯盟時總是會產生一些神秘感，像是去年千賀滉大的「幽靈指叉」就是最近的例子。但艾德勒認為，山本由伸實際上要拿來與大谷翔平做比較，並認為他有機會被炒作到像大谷翔平一樣的境界。

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山本由伸是近年日本職棒最好的投手，他才25歲就連續3年奪下3冠王，同時連3年拿下象徵投手最高榮耀的澤村賞。而且山本在日職投出2場無安打比賽，並於今年日本一投出自己生涯最好的比賽之一，在背水一戰的日本大賽G6，一個人完投9局狂飆14K僅失1分率領球隊延長戰線，而本場先發預計也會是山本在離開日本前的最後一場先發。

有鑑於山本由伸的球威、過往實績以及年齡等利多，他已成為今年自由市場上最頂尖的先發投手，艾德勒認為他有可能拿下一張像田中將大般創下日本球員赴美紀錄的1.55億美元合約，至於山本能否馬上像千賀一樣成為塞揚獎競爭者，或者像大谷翔平一樣的超級球星，艾德勒認為可能還是得等到他踏上大聯盟的投手丘後才會知曉。

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