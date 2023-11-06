自由車》素人許書瑋比下專業車手！ 96聯賽有望增加海外站

96聯賽打造優質舞台，明年有望新增海外站 （96聯賽提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕96自由車聯賽已邁入第三屆，在壓軸戰「彰化站」結束後畫下句點，主辦單位「96自転車」也承諾，明年會續辦賽事，且至少維持7站，同時還有望增加海外站，盼能持續提升國內自由車環境，替選手打造優質競賽舞台。

首屆96自由車聯賽在2019年舉辦，替國內車壇注入活水，不僅聯賽報名人數創下新高，也重新帶動騎車風氣，近年國內大、小自由車賽也相繼誕生，連單車網紅、YouTuber人數也直線上升。

請繼續往下閱讀...

M30組素人車手張禎廷對於國內賽事增加很有感，「96聯賽已成為許多車手競技的最佳舞台，為了要適應聯賽各種類型的賽事，許多人會自發性地辦比賽，像是繞圈賽就非常多場，也很多人參與。」

素人車手許書瑋甫於上週以黑馬之姿拿下KOM登山王女子冠軍，全運會則拿下自由車越野車銅牌，96聯賽菁英女子組總排還擠進前3，比下一票專業車手。

其實許書瑋接受公路車專業訓練的時間不到一年，未料卻在各大賽事都榜上有名，許書瑋歸功於96聯賽：「過去對於公路賽完全沒有概念，但透過96聯賽讓我學到很多經驗和技巧，才能持續進步。」許書瑋今年7場96聯賽都未缺席。

96聯賽影響力逐漸在自由車界擴散，資深裁判蘇青山呼籲，聯賽一定要堅持辦下去，對於年輕選手有很大的鼓舞力量，也能刺激選手更進步。像這次彰化站，台中車手為了要爭取好成績，傾全力動員，彼此也會形成良性競爭。

96自轉車董事長楊倩玉原本秉持「回家」做一件事的理念，排除萬難，讓國內消失已久的聯賽復辦，造福車界，目前聯賽也已漸漸步上軌道。她說，看到越來越多車手願意出來比賽，內心很感動，也很有成就感，雖然過程很艱辛，路權和經費的取得也不容易，但還是會努力辦下去，明年也打算在海外舉辦挑戰賽，讓國內車手有機會與外國選手較勁，同時也帶動台灣自由車產業的發展。

另外，96Heroes除了吃喝補給、兔女郎，每一站還有上看20萬等值的贈品，讓車友覺得值回票價又好玩，魅力不輸競賽組。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法