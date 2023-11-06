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拳擊》申欣靄亞洲青少年拳擊錦標賽奪金 至善高中以她為榮

2023/11/06 22:46

申欣靄（左）在亞洲青少年拳擊錦標賽奮戰奪金。（中華民國拳擊協會提供）

〔記者李容萍／桃園報導〕就讀桃園市大溪區至善高中普通科全人體育班一年級的申欣靄，前往在哈薩克舉行的亞洲青少年拳擊錦標賽，在青少女48公斤級金牌戰，以3比2擊敗地主選手畢歐欣基茲，替台灣拿下史上首面亞青少拳擊金牌；至善高中董事長張皓期今（6日）表示，學校正研擬將以最高獎助學金、零用金、營養費資助她無後顧之憂、持續練習，代表台灣、為國爭光，目標爭取2028洛杉磯奧運參賽權。

至善高中校長王芷筠表示，申欣靄本身是大溪人，就讀大溪國小，從小學4年級就開始接觸拳擊、散打等運動，學校當時並沒有拳擊校隊，她還「跨界」打羽球，成為一名三棲運動員，而後就讀中壢國中，教練何春德一路從小教導她拳擊至今，這次是第一次參加國際賽事，在2日下午登場的冠軍賽，跟地主隊哈薩克選手，拚奪最終拔得頭籌，首次爭戰奪冠，相當不容易！

王芷筠說，當時全校師生守候在大會所提供的賽事直播前，第一時間得知「奪冠」，不僅僅是大溪之光、桃園之光，也是台灣之光，全校師生以她為榮。

至善高中體育組長李政洋也說，申欣靄在學校屬於文靜型學生，但上了擂台卻什麼都不害怕，也不怕和對手互毆，平常和班上學生融入課堂，會打羽球的她，經常利用體育課時跟同學們打羽毛球；拳擊訓練部分，則會利用早上的晨訓到上午8點，之後由教練載來上課！

中華民國拳擊協會秘書長彭俊銘在金牌戰當天受訪也提及：「申欣靄是一名很特別的選手，看她在場上踩的腳步就是和一般拳擊選手不太一樣，感覺特別輕盈，這可能跟她平常練羽球有關係。」

申欣靄（左）在亞洲青少年拳擊錦標賽奮戰奪金。（中華民國拳擊協會提供）

申欣靄（左）在亞洲青少年拳擊錦標賽奮戰奪金。（中華民國拳擊協會提供）

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