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MLB》洋基「玻璃王牌」4.9億轉戰紅人 前明星捕手怒噴：憑啥領這麼多？

2024/01/05 12:47

蒙塔斯。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前洋基「玻璃王牌」蒙塔斯（Frankie Montas）日前以1年1600萬美元（約新台幣4.95億）轉戰紅人。對此前大聯盟明星捕手皮辛斯基（A.J. Pierzynski）卻感到相當不解，質疑蒙塔斯憑什麼領到這張合約。

皮辛斯基在Podcast「Foul Territory」上表示，「他到底是怎麼拿到1500萬到1600萬美元合約的？他這兩年根本沒投多少球！我想不通，如果你是紅人，你會怎麼簽這張合約？這對蒙塔斯來說當然很棒，但他去年幾乎沒上場，他在洋基隊也沒投什麼球，總是在受傷。」

洋基2022年交易大限前向運動家換來蒙塔斯，然而他來到洋基後8場先發僅拿下1勝3敗，防禦率高達6.35。隔年2月更是因肩膀不適得動關節鏡手術，幾乎整季報銷，直到季末對上皇家才終於復出，投1.1局無失分，上季他的薪資為750萬美元（約2.4億新台幣）。

皮辛斯基認為，紅人根本是在拿蒙塔斯的健康做賭注，「他已經快2年沒投什麼球了，結果紅人直接送他一張1600萬美元合約，好像這是一筆激勵人心的補強。我猜紅人真的很想要他吧，但這對快2年沒投幾球的人來說，實在是太貴了。」

紅人上季先發輪值的防禦率高達5.43，急需補強戰力。蒙塔斯生涯投球593.2局，防禦率3.90。他加入紅人後有望補強年輕的先發輪值，前提是他得保持健康。

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