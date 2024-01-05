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MLB》大谷7億天價合約恐讓道奇後悔？美媒擔憂4年後的「轉捩點」

2024/01/05 14:11

大谷翔平。（資料照）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日籍二刀流巨星大谷翔平在休季與道奇簽下10年7億美元天價合約，不過有美媒卻擔心，這張鉅額合約在未來恐怕成為道奇的一大包袱，讓道奇後悔給出這張大約。

《Bleacher Report》記者米勒（Kerry Miller）指出，儘管大谷的合約具有延遲付款，但這個「漏洞」恐怕將在未來出現轉捩點，而因此變得相當棘手。即將滿30歲的大谷已經動了兩次手肘手術，米勒認為，大谷可能將在34歲時出現退化。

「這個轉捩點可能至少要到2028-2029年賽季才會發生，屆時大谷將年滿34歲，他的身體狀況可能會開始下滑，但道奇在接下來15年內，仍需支付他6.9億美元的薪水。」米勒還表示，如果大谷無法重拾二刀流本色，這個轉捩點恐怕會來得更早。

不過《運動畫刊》持另一種看法，認為道奇在大谷、貝茲（Mookie Betts）與佛里曼（Freddie Freeman）的組合下，一定能多次闖進世界大賽。此外，道奇近年一直擁有大聯盟前10名的農場系統，這讓他們得以連續11年進入季後賽。

《運動畫刊》表示，即便大谷出現衰退，他的合約在未來困擾著球隊，但道奇的農場依舊可以孕育出年輕且便宜的潛力球員，也足以抵銷陣中球星表現不佳的狀況。

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