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NBA》柯瑞也傻眼！約基奇飆進超大號三分球 逆轉絕殺勇士

2024/01/05 13:42

約基奇飆進超大號三分球，率領金塊逆轉絕殺勇士。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天在主場迎戰金塊，一度取得18分領先，但決勝節沒能守成，讓金塊在禁區予取予求，一路狂追在最後4秒扳平，約基奇把握最後一波進攻機會，飆進超大號絕殺三分球，助隊以130：127收下驚奇逆轉勝。

勇士前役擊敗魔術，終止3連敗，今天在主場迎戰衛冕軍金塊，這是兩隊本季第3度交手，過去兩戰都由丹佛大軍拿下勝利。

勇士開局一度取得9分領先，但金塊很快趕上，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）單節包辦15分，首節打完順利超車。第2節輪到勇士禁區好手薩里奇（Dario Saric）在籃下搶分，緊咬對手，不過，約基奇、A.戈登（Aaron Gordon）展現在籃下宰制力積極搶分，其中約基奇前兩節攻下17分，助隊半場打完暫時以70：63領先。

A.戈登。（歐新社）

勇士在第3節找回三分球準星，尤其菜鳥波傑姆斯基（Brandin Podziemski）單節轟3顆三分彈，展現火燙手感，加上團隊防守到位，有效限制約基奇的發揮，將領先擴大到雙位數。

即便一度以18分落後，但戈登在第4節打得強勢，他和約基奇在禁區逞威，助隊在最後關頭扳平戰局，勇士又發生致命失誤，讓金塊握有最後一波進攻機會，約基奇飆進超大號三分球絕殺勇士，收下驚奇逆轉勝，也讓柯瑞在內的勇士球員難以置信，賽後表情難掩失落。

金塊約基奇繳出全場最高34分、9籃板、10助攻準大三元，戈登30分次之；勇士柯瑞繳出30分，湯普森24分次之。

約基奇飆進超大號三分球，率領金塊逆轉絕殺勇士。（美聯社）

柯瑞。（法新社）

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