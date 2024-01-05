晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》為何不讓表現好的小將上場？ 勇士總仔一番話讓球迷怒了

2024/01/05 16:18

庫明加（灌籃者）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天在與金塊一戰搞砸18分領先還被明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）上演驚天絕殺三分彈吞敗，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）解釋為何不讓防守優秀的小將庫明加（Jonathan Kuminga）上場，但球迷對這個說法並不買單。

勇士在第四節一度領先金塊達18分，眼看勝券在握卻被金塊在最後6分34秒打出25：4的攻勢，關鍵最後一擊柯瑞（Stephen Curry）發生傳球失誤給金塊絕殺機會，約基奇也毫不客氣地投進絕殺三分球將比賽買單，勇士吞下苦澀一敗，目前戰績16勝18敗，排在西部第11名。

勇士在第四節被金塊爆打，但總教練卻遲遲不派上防守優異的前鋒庫明加上場止血，賽後他被問到為何不讓上場不到20分鐘就拿下16分4籃板4助攻的庫明加回到場上，反而將他冰在板凳上18分鐘。柯爾指出，「他打得很棒，在正常的情況下要在比賽剩下5到6分鐘的時讓他回到場上，但我們當時打得很好，領先了18、19分吧，而且他休息了一陣子，在當時我們覺得那是正確的，所以我們就維持原本的陣容，很明顯，我們沒辦法把門給關上。」

柯爾的回應讓球迷都相當不滿，許多人在《The Athletic》勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）的X（原推特）底下砲轟：「他的理由是，庫明加打得很好...他不覺得是時候換上他。」、「這個人應該要被炒魷魚。」、「所以庫明加因為在板凳太久所以坐到有效期限到了嗎？太扯了。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。