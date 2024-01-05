NBA》為何不讓表現好的小將上場？ 勇士總仔一番話讓球迷怒了

庫明加（灌籃者）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士隊今天在與金塊一戰搞砸18分領先還被明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）上演驚天絕殺三分彈吞敗，賽後勇士總教練柯爾（Steve Kerr）解釋為何不讓防守優秀的小將庫明加（Jonathan Kuminga）上場，但球迷對這個說法並不買單。

勇士在第四節一度領先金塊達18分，眼看勝券在握卻被金塊在最後6分34秒打出25：4的攻勢，關鍵最後一擊柯瑞（Stephen Curry）發生傳球失誤給金塊絕殺機會，約基奇也毫不客氣地投進絕殺三分球將比賽買單，勇士吞下苦澀一敗，目前戰績16勝18敗，排在西部第11名。

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勇士在第四節被金塊爆打，但總教練卻遲遲不派上防守優異的前鋒庫明加上場止血，賽後他被問到為何不讓上場不到20分鐘就拿下16分4籃板4助攻的庫明加回到場上，反而將他冰在板凳上18分鐘。柯爾指出，「他打得很棒，在正常的情況下要在比賽剩下5到6分鐘的時讓他回到場上，但我們當時打得很好，領先了18、19分吧，而且他休息了一陣子，在當時我們覺得那是正確的，所以我們就維持原本的陣容，很明顯，我們沒辦法把門給關上。」

柯爾的回應讓球迷都相當不滿，許多人在《The Athletic》勇士隨隊記者史雷特（Anthony Slater）的X（原推特）底下砲轟：「他的理由是，庫明加打得很好...他不覺得是時候換上他。」、「這個人應該要被炒魷魚。」、「所以庫明加因為在板凳太久所以坐到有效期限到了嗎？太扯了。」

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