日職》廣島FA補償選進曾來台打冬盟的「由伸二世」 讓西武總管訝異

日高暖己。（資料照，中職提供）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕歐力士猛牛去年季後在自由市場以4年約12億日圓合約，網羅廣島鯉魚外野手西川龍馬。廣島隊選擇19歲投手日高暖己，作為被歐力士簽走的「人的補償」。這讓讓西武獅總管渡邊久信很訝異。

日高暖己是在2022年選秀會中被歐力士以第5指名選中，身高183公分，最快球速約148公里。他去年都待在二軍，出賽20場戰績1勝1敗防禦率3.15。

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日高暖己的投球動作仿效歐力士前輩、目前轉戰大聯盟道奇的山本由伸，被外界稱為是「由伸二世」。日高暖己也在去年到台灣參加冬季聯盟，留下出賽4場吞4敗、防禦率3.50的成績。

日媒《Daily》報導，廣島鯉魚球團本部長鈴木清明表示，日高暖己的投球很有力量，認為他還能再長高，想好好培養這名選手。鈴木清明也說，雖然考慮過金錢補償，但他是一名很有趣、成長度值得期待的選手，所以決定選擇這條路。

聽聞日高暖己作為「人的補償」，西武獅總管渡邊久信說，曾在日高暖己的高中時期看過他的投球，認為他的身體素質很好，是一名很有發展潛力的選手，「才第二年就在保護名單之外...太早了吧。」渡邊久信說道。

而重砲山川穗高在去年季後以4年約16億日圓大約轉戰軟銀鷹，西武獅至今尚未決定補償方案。渡邊久信說，目前還在討論，希望能盡早做出決定。

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