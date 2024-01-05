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NBA》在板凳上眼睜睜看勇士被逆轉 小將不意外：這很棘手

2024/01/05 16:53

庫明加上場不到19分鐘就拿下16分，但第四節卻一分鐘都不能打。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士小將庫明加（Jonathan Kuminga）在最近獲得先發機會且表現優異，但今天他卻在不到20分內砍下16分後於第四節遭教練團冷凍，只能眼睜睜看著隊友在場上敗掉18分差領先還被金塊絕殺輸球，賽後他被訪問對於調度的感想時，他對此並不意外，但也明白表示這個情況很棘手。

本場比賽庫明加雖然先發上陣，但僅打了18分57秒，是本場比賽所有上場的勇士球員中最少的，但庫明加的表現並沒有不好，整場出手7投5中，罰球7罰6中，拿下16分，是全隊第三高，另有4籃板4助攻，僅發生1次失誤，但他卻在第四節被冰在板凳無法上場，就連賽後總教練柯爾（Steve Kerr）不換他上場的解釋都讓球迷搖頭。

賽後庫明加被問到自己遭「冷藏」的心得時回應：「這很棘手。自從我來到這裡，我們就知道不只五個人有能力在最後關頭時站在場上。有一點，我不知道該怎麼說，有一點奇怪。我現在已經效力這裡3年，有點習慣了。當我看到陣容在最後關頭改變，或者在比賽中改變時我永遠都不會感到意外，這是球隊文化的問題。」

近期庫明加表現優異，連續14場比賽得分上雙，其中有11場是先發，這段期間內他平均可拿下15.2分，比他本季平均高上接近3分：「我對自己感到驕傲，我已經達成了很多事情而我也還有很多事情要去完成。這只是我旅途的開始，事情正在開始改變，希望能有更多改變。」

「任何時候當我有機會站上球場，無論先發與否，我都會試著確保他們下次會讓我先發，或者他們在需要有誰能夠做些什麼事情時，會想到板凳上有我，我一直在那。」庫明加在2021年選秀會上第7順位被勇士隊挑中，但至今他在球隊上的定位仍相當尷尬。

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