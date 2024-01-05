自由車》96聯賽冠軍李廷威 拚到旅歐門票用APP學英文

李廷威（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣自由車手李廷威在2023年96聯賽奪下總冠軍橘衫，同時逆轉抱走登山王紅點衫，成為最大贏家，而他的好表現也備受肯定，收到「盧比安納高士特森地客洲際車隊」（Continental Cycling Team Ljubljana Gusto Santic，LGS）的合約，預計4月展開旅外生涯，征戰歐洲職業自行車舞台。



22歲的李廷威今天出席記者會表示，能加入LGS車隊是改變人生的第二張門票，而第一張門票來自他的恩師黃顯熙，從國中開始就無條件培育和訓練他。而這兩年歷經96聯賽各種不同形式的賽事，讓他萌生走上職業自行車選手之路的念頭。

LGS車隊曾培育過2020、2021年的環法冠軍波加查（Tadej Pogačar），李廷威興奮地說，會盡快融入這樣卓越的的培訓體系，積極參加歐洲職業自行車賽。他承諾將珍惜機會，全心投入新的挑戰。



LGS車隊相當重視此次合作，車隊經理波傑奈克（Tomaž Poljanec）更親自來台舉辦加盟儀式，他說車隊期待李廷威在未來的比賽中充分展現自己的實力，成為下一個波加查，加盟首季希望他能成功完賽。

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李廷威也為旅歐積極準備，除了積極減重之外，希望能瘦到65公斤，也努力學習英文，盼與團隊溝通無礙，他笑說，「我英文真的很爛，但我現在都用APP學英文，完成每日挑戰，不然可能就用比手畫腳，我相信應該不會有問題吧！」他透露，目前合約是一年一簽，首季希望能完成教練團的指令，也盼能夠繳出好表現，延續旅歐生涯。

96Heroes今年共計舉辦五站賽事，完賽三場以上的車友就有機會在最後一役花蓮站獲得五場累積獎金，預期獎金百萬，將由1位幸運車友獨得，今年首場 96Heroes 台中站，隨時報名截止。此外，今年96已著手規劃舉辦海外挑戰賽，促進國內外選手交流，帶動台灣自行車產業的發展。

李廷威（右四）（記者吳孟儒攝）

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