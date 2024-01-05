NBA》金塊約基奇超狂大號三分絕殺勇士 「這種投籃最簡單！」

金塊球星約基奇大號三分球絕殺勇士。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊球星約基奇（Nikola Jokic）今天把握最後一擊機會，飆進超大號絕殺三分球，幫助金塊在客場以130：127逆轉擊敗勇士。約基奇賽後表示，「我覺得這種投籃最簡單，因為你沒有其他選擇。」

金塊隊在決勝節打出一波25比4攻勢，包含約基奇於半場附近在勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）面對，投進一顆大號絕殺三分球，助金塊隊克服末節最多落後18分、上演驚奇逆轉勝。

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金塊總教練馬龍（Michael Malone）賽後表示，他在最後暫停期間要約基奇在半場運兩次球就投籃，約基奇完美執行戰術，「偉大的球員會打出很棒的PLAY，Nikola在接球後做出的表現，真是不可思議。」

約基奇則說，自己當時是試圖到靠籃框近一點的地方，並把球丟向籃框，「我只是投籃。我想這種投籃是最容易的射籃，你沒有其他選擇。所以實際上，當我感覺到的時候，我想著，『喔，我打板會進』，你看到球飛行的軌跡，我就知道這球打板會進。」

金塊前鋒華森（Peyton Watson）就說，「我不知道這是自己的直覺還是什麼，但我知道我們不會打延長賽，我知道Joker會投進那個投籃。」

金塊球星約基奇大號三分球絕殺勇士。（歐新社）

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