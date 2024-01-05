T1》不是大家都不要的AB！ 獵鷹簽下蒙特內哥羅國手米可拚冠軍

米可。（獵鷹提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕T1聯盟台南台鋼獵鷹今天宣布補強人選，並非謠傳的「水貨狀元」班尼特（Anthony Harris Bennett），而是找來曾代表蒙特內哥羅國家隊出戰2019年FIBA世界盃籃球賽的米可。

米可征戰歐洲聯賽多年，曾多次幫助球隊奪冠，2019年也曾造訪亞洲，效力日本B.LEAGUE東京電擊隊，並拿下該年總冠軍，2022-23賽季則在黎巴嫩籃球聯賽的NADIM SOUAID ACADEMY出賽10場，場均得分22.7、三分球命中率35%，而罰球亦有80%命中率，期待米可的加盟為團隊球風帶來更多元的風格。

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米可來自塞爾維亞體育世家，父母皆是運動員，姐姐米爾卡（Milka Bjelica）馳騁籃球賽場將近二十年，亦是蒙特內哥羅國家隊國手，妹妹安娜（Ana Bjelica）則是塞爾維亞排球國家隊的一員，曾獲得2020年東京奧運女子排球項目銅牌，一家皆具優良的運動基因。

談到自身的優勢，與加入球隊的期許，米可說:「希望自己的加入能提升球隊的速度，在面對到身材較高大的對手可以面框攻擊，面對比較矮小的對手則背框攻擊，也期望在禁區跟外線能給予球隊協助。」

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