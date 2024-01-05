MiLB》林盛恩被看好新賽季爆發！ 官網點名：有望展現真正技巧

林盛恩。（資料照，記者林正堃攝）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟選秀專家卡利斯（Jim Callis）與戴克斯特拉（Sam Dykstra）在今天撰文點出30隊來季最有機會突破的球員，其中紅人隊的台灣年輕二刀流好手林盛恩赫然入列。

林盛恩目前在紅人農場排名第19，官網給他的守備位置為游擊手、外野手以及右投手，紅人在去年6月以120萬美元簽下林盛恩，上個賽季球團將他視為一名純打者，但林盛恩在新人聯盟有著高達45.7%的被三振率，不過官網指出，由於他當時才17歲，因此面對新人聯盟的投手對他來說算是越級打怪。

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林盛恩去年球季僅出賽9場，打擊率2成14，上壘率3成71，長打率2成86，攻擊指數0.657，共35打席敲出6支安打，選到6次四壞保送，但三振16次，跑出2次盜壘成功，有一支三壘安打。

文中提到，林盛恩平均以上的跑速讓他在擔任野手時能夠站穩中外野防區，而且他在國際賽場上有很好的打擊表現。球探認為在累積足夠經驗後，林盛恩在今年夏天有機會在本壘板展現出他真正的技巧。

去年底林盛恩在受訪時表示，自己有跟球團討論過除了打擊外也能上場投球，看哪個發展性比較好就往那邊發展。球探提到，如果林盛恩能夠在投手丘上獲得更多時間的話，他擁有的三顆球種可能可以發揮效用。球探報告給投手林盛恩速球55分，還有50分的滑球與45分的變速球，控球上林盛恩獲得50分，整體評價為40分（球探報告評分量尺採20-80，50為平均）。

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