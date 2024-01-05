日職》認為「令和怪物」旅美為時過早！ 前日本隊戰略教練點出不安

佐佐木朗希。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希想挑戰大聯盟的想法在最近受到廣泛討論，前日本隊戰略教練的橋上秀樹直言，對朗希而言現在還為時過早，並將他與剛跟道奇簽下3.25億美元約的山本由伸做出比較。

佐佐木朗希無疑是當今日本職棒球威最恐怖的選手，有著一手破160公里的火球，以及下墜幅度驚人的指叉球，他也廣泛被認為有望成為下一位從日職輸出到美職的王牌投手，同時他本人也具有強烈的旅美意願，甚至想在25歲前就赴美挑戰大聯盟。

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不過曾擔任日本隊戰略教練，擁有豐富執教資歷的橋上秀樹認為，不論今年球季佐佐木朗希取得多好的成績，但想要以入札方式挑戰大聯盟，他認為會有沒辦法受到大家祝福的感覺。考量到他在日職實際投球的年份與累積的實績，跟過去透過入札制度挑戰大聯盟的球星相比都還是太少了，因此橋上覺得佐佐木朗希現在談入札還為時過早。

橋上秀樹進一步解釋為時過早的原因，他拿山本由伸相比，山本在職業賽場上已經有172場出賽，從2021年開始連三屆奪下澤村賞，反觀佐佐木朗希因傷所苦，生涯至今只有46場出賽而已。

橋上秀樹認為以佐佐木朗希的投球實力，如果去大聯盟一定會有活躍的表現，但他質疑佐佐木朗希能否勝任大聯盟對於先發投手的工作量。「山本由伸也有受傷的風險，但他有在日本的經驗與實績背書。佐佐木朗希完全沒有能夠消除受傷風險的證據，因此想要簽他的球團很難做出判斷。」橋上坦言他對佐佐木朗希兩次登板的間隔時間感到不安，不知道在大聯盟得讓他休息幾天才能再度投球。

佐佐木朗希生涯在日本職棒最多僅有20場先發，從未單季投超過130局，且在2023年球季他也因傷數度被下放到二軍，儘管繳出生涯最低的1.78防禦率，但卻僅有15場先發，主投91局。反觀山本由伸，他自2021年每年都至少先發登板23場，連續3年都投至少164局，在2021年與2022年都投了193局以上，是已經證明自己耐戰力的投手。

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