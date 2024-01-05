晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

日職》認為「令和怪物」旅美為時過早！ 前日本隊戰略教練點出不安

2024/01/05 18:49

佐佐木朗希。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕千葉羅德「令和怪物」佐佐木朗希想挑戰大聯盟的想法在最近受到廣泛討論，前日本隊戰略教練的橋上秀樹直言，對朗希而言現在還為時過早，並將他與剛跟道奇簽下3.25億美元約的山本由伸做出比較。

佐佐木朗希無疑是當今日本職棒球威最恐怖的選手，有著一手破160公里的火球，以及下墜幅度驚人的指叉球，他也廣泛被認為有望成為下一位從日職輸出到美職的王牌投手，同時他本人也具有強烈的旅美意願，甚至想在25歲前就赴美挑戰大聯盟。

不過曾擔任日本隊戰略教練，擁有豐富執教資歷的橋上秀樹認為，不論今年球季佐佐木朗希取得多好的成績，但想要以入札方式挑戰大聯盟，他認為會有沒辦法受到大家祝福的感覺。考量到他在日職實際投球的年份與累積的實績，跟過去透過入札制度挑戰大聯盟的球星相比都還是太少了，因此橋上覺得佐佐木朗希現在談入札還為時過早。

橋上秀樹進一步解釋為時過早的原因，他拿山本由伸相比，山本在職業賽場上已經有172場出賽，從2021年開始連三屆奪下澤村賞，反觀佐佐木朗希因傷所苦，生涯至今只有46場出賽而已。

橋上秀樹認為以佐佐木朗希的投球實力，如果去大聯盟一定會有活躍的表現，但他質疑佐佐木朗希能否勝任大聯盟對於先發投手的工作量。「山本由伸也有受傷的風險，但他有在日本的經驗與實績背書。佐佐木朗希完全沒有能夠消除受傷風險的證據，因此想要簽他的球團很難做出判斷。」橋上坦言他對佐佐木朗希兩次登板的間隔時間感到不安，不知道在大聯盟得讓他休息幾天才能再度投球。

佐佐木朗希生涯在日本職棒最多僅有20場先發，從未單季投超過130局，且在2023年球季他也因傷數度被下放到二軍，儘管繳出生涯最低的1.78防禦率，但卻僅有15場先發，主投91局。反觀山本由伸，他自2021年每年都至少先發登板23場，連續3年都投至少164局，在2021年與2022年都投了193局以上，是已經證明自己耐戰力的投手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。