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韓職》滿40歲的KBO歷史打點王獲「1+1」合約 最多可領22億韓元

2024/01/05 20:49

崔炯宇。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕韓職起亞虎今天以「1+1」的合約續留40歲老將崔炯宇，這份合約的第一年是保障合約，並有第二年附帶條件的自動續約選擇權，意即崔炯宇最多可拿到22億韓元，換算約新台幣5662萬元。

崔炯宇在職業生涯初期從三星獅起步，直到2008年才站穩一軍舞台，該年摘得KBO年度最佳新人。崔炯宇在2016年季後透過FA，以4年約轉戰起亞虎，崔炯宇在2021年又和起亞虎簽3年合約，如今再簽下「1+1」合約，這也代表崔炯宇將會在起亞虎退休。

2023年賽季，崔炯宇整季出賽121場，交出17轟、81分打點，打擊率3成02的優異成績，整體攻擊指數（OPS）仍高達0.887。

崔炯宇生涯在韓職累積1542分打點是KBO史上最多，生涯累積373支全壘打，而他生涯的OPS平均也有0.934。

過去5年期間，起亞虎只打進過1次季後賽，崔炯宇希望能幫助球隊重返季後賽。他表示，「我要感謝球隊給我這麼好的合約，我會盡我所能與隊友們帶領這支球隊打進季後賽。」。
此外，崔炯宇曾代表南韓隊參加2017年世界棒球經典賽，也在2011年到台灣打過亞洲職棒大賽，當時還對統一獅轟出兩分砲。

崔炯宇。（資料照）

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