MLB》找不回蒙哥馬利怎麼辦？ 美媒建議洋基3備案

蒙哥馬利。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基在休賽季除了找來索托（Juan Soto）之外，還將目光移向自由市場的熱門投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery），但是根據報導指出，蒙哥馬利高機率會回歸遊騎兵，因此美媒《FanSided》記者諾蘭（James Nolan）撰文分析洋基在無法簽下的前提之下，可以執行的3個備案。

第一個就是簽下兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），史奈爾去年為教士出賽32場先發，防禦率2.25排行聯盟第一，若洋基能順利簽下，將會與柯爾（Gerrit Cole）組成塞揚連線。諾蘭表示，柯爾與強打賈吉（Aaron Judge）的年紀已不小，球團需利用最大限度的時間去施展他們的才能，若能延攬成功將有助於他們衝擊冠軍。

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史奈爾。（資料照，今日美國）

其次為交易來柏尼斯（Corbin Burnes），現年30歲的柏尼斯身為釀酒人的王牌投手，不只連續3個賽季都能至少拿下200次奪三振，也替球隊吃下很多局數，而球團在休賽季則持續在尋找交易的機會，諾蘭認為柏尼斯對於球隊來說是雙贏的局面，他的到來不僅能帶給球隊好戰績，利用洋基的高名氣也能讓明星晉升為巨星。

柏尼斯。（資料照，法新社）

最後則是通過交易延攬畢柏（Shane Bieber），曾同樣榮獲塞揚獎肯定的守護者王牌投手，生涯在大聯盟6個賽季繳出3.27的防禦率，表現仍十分優異，諾蘭建議球團可與他簽下長約。

畢柏。（資料照，法新社）

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