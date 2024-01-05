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高球》日立冷氣慈善盃首輪 李旻暫居第1

2024/01/05 21:15

李旻。（日立冷氣慈善盃提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕日立冷氣慈善盃女子高爾夫菁英賽今天高雄信誼球場點燃戰火，旅美好手李旻在第1回合揮出69桿獨居領先；洪玉霖、邱齡緹和兩名泰國選手娜恩斯康、凱蒙望以一桿之差暫居第2。

李旻這一回合鐵桿控制精準，開球上球道率也不差，共抓下5鳥、吞2柏忌，她表示，今年底回台之前已調整揮桿動作，主要是增加穩定性和體能續航力，因此花了較多時間去適應，所以前面開球打得有點歪，「不過，近期我也在推桿做了一些改變，請了新教練去精進，整體說起來，這回合表現還不錯。」

去年底在TLPGA年度封關戰台灣大哥大女子公開賽封后的洪玉霖，今天延續好手感，抓下5鳥、吞3柏忌，她認為，這回合長桿表現頗佳，但後9洞的2個柏忌都是因為面臨沙坑救球的情況，製造了一些麻煩。

另一台將邱齡緹，今天一度衝上領先，最終抓下5鳥、吞3柏忌，以70桿作收，她說：「我開球打到樹所以無法直攻果嶺，因此採安全考量的打點策略，讓第三桿留下將近120碼的距離，最後上果嶺後也留下21呎距離，動線判斷和力量也不夠精確，不過球到洞口旁就剛好繞進去了，相當好運的一推。」雖然今天有幾洞開球都未能順利上球道，但邱齡緹往往能為自己創造出不少執行短桿機會，因此即便未能救平少數幾洞，她還算滿意今天的表現和結果。

泰國女將娜恩斯康也為自己的鐵桿效率自評高分，推桿數不至於太多，標準桿上果嶺率也很不錯，前面9洞許多Par都能穩穩抓下，讓她很有信心在後9洞打出更多博蒂奠定競爭優勢。

同樣暫居並列第2的泰國選手凱蒙望認為，信誼球場的果嶺是這次最大的威脅；她對今天個人上球道率感到很滿意，但重要的是推桿表現相當不錯，讓她創造出許多救平標準桿甚至推進小鳥的機會。

李旻。（日立冷氣慈善盃提供）

邱齡緹。（日立冷氣慈善盃提供）

洪玉霖。（日立冷氣慈善盃提供）

泰國選手娜恩斯康。（日立冷氣慈善盃提供）

泰國選手凱蒙望。（日立冷氣慈善盃提供）

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