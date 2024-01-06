羽球》東奧不敵戴資穎辜負期待 「全新」辛度終極目標巴黎奪金

辛度與戴資穎。（資料照，Badminton Photo提供）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕印度一姐辛度（Pusarla Venkata Sindhu）去年1冠未得，11月提出世界排名保護申請，2023年剩餘賽季提前報銷。辛度接受路透社專訪表示，2024年的終極目標是奪下巴黎奧運女單金牌，為此她做了許多改變。

辛度先後在里約奧運和東京奧運拿下銀牌和銅牌，成為印度史上第2位在奧運連兩屆拿下獎牌的球員，辛度在2019年奪下世錦賽冠軍，被視為東京奧運奪金大熱門，但在4強賽不敵台灣「戴博士」戴資穎無緣金牌，最終抱得銅牌，她接受路透社專訪時坦言，「東京比里約難太多了，因為我在4強就輸球，而且國人對我都抱有很高的期待。」

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辛度談到2024年的終極目標，就是要在巴黎奧運奪得金牌，因此她做出了很多改變，與前教練哈菲茲（Hafiz Hashim）分道揚鑣，再度與桑托索（Agus Dwi Santoso）攜手合作，也換了新的私人健身教練和物理治療師，新家還搬到了邦加羅爾羽球學院附近，就近接受印度名將帕都恭（Prakash Padukone）的指導。

辛度表示，有一些改變總是好的，要在巴黎奧運奪金必須要在每個方面做到百分之百，像是體能、技術和戰術上，「我願意為此做任何事情，這對我來說意味著一切。」

辛度目前位居世界女單第11名、積分62640分。根據BWF規章，排名保護最少持續3個月，最多持續1年，辛度最快得等到今年2月7日才能回歸賽場，將脫離戰線一段時間。

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