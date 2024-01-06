MLB》吉田正尚可能被擺上交易桌？美媒曝紅襪補強計畫

吉田正尚。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據美國媒體報導，不少球隊對日籍外野手吉田正尚有興趣，紅襪則對交易保持開放態度。

《The Athletic》報導，紅襪在休賽季送手維杜戈（Alex Verdugo）、補進歐尼爾（Tyler O'Neill），外野陣容深度不俗，除吉田外還有杜蘭（Jarren Duran）、瑞法拉（Ceddanne Rafaela）、阿布瑞尤（Wilyer Abreu）以及瑞福斯奈德（Rob Refsnyder）等戰力。

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報導提到，目前外野陣容的深度足夠讓紅襪發動交易、換回年輕的先發投手，同時他們也對右打的外野重砲赫南德茲（Teoscar Hernández）有興趣，這位兩屆銀棒獎得主目前仍是自由身。

報導引述消息人士說法指出，紅襪欲在從自由市場補強前，先調整陣容其他位置以及縮減薪資，吉田正尚與紅襪的合約還有4年7200萬美元，今年年薪1860萬美元。

此文指出，有幾支球隊向紅襪探詢交易吉田正尚，球團雖然不到很積極想要賣掉這位日本好手，但對於任何升級陣容的機會保持開放態度。

吉田正尚去年旅美第一年出賽140場，打擊率0.289、15轟、攻擊指數0.783，下半季攻擊端表現有所下滑，續航力是今年的首要課題。

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