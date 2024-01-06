NBA》遭約基奇絕殺吞下難堪一敗！ K湯：希望格林趕快回來

湯普森（左）與G.格林（右）（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天上演的金塊勇士之戰，靠著最後約基奇（Nikola Jokic）驚奇打板三分逆轉絕殺勇士，賽後記者會上，拿下24分的湯普森（Klay Thompson）直言缺少D.格林（Draymond Green）的影響。

當被記者提問到當最後幾分鐘關鍵時刻、D.格林卻不在場上時的感受，湯普森表示，「很明顯感受到他不在，這就是格林，他能做任何事情，他為球隊所做的功勞不需多提，大家都非常期待他能重新回到場上。」

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Klay is so excited to get Draymond back, he smirked when talking about his looming return pic.twitter.com/16QDo6JQrC — Warriors on NBCS （@NBCSWarriors） January 5, 2024

勇士在昨天第四節還剩6分51秒時甚至還領先多達18分，沒想到卻活生生遭金塊逆轉比賽，根據NBA名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）近期表示，D.格林將可以在最近幾天開始參加球隊訓練，以為後續比賽做準備，不過目前仍是處於禁賽狀態。

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