晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》遭約基奇絕殺吞下難堪一敗！ K湯：希望格林趕快回來

2024/01/06 09:15

湯普森（左）與G.格林（右）（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕昨天上演的金塊勇士之戰，靠著最後約基奇（Nikola Jokic）驚奇打板三分逆轉絕殺勇士，賽後記者會上，拿下24分的湯普森（Klay Thompson）直言缺少D.格林（Draymond Green）的影響。

當被記者提問到當最後幾分鐘關鍵時刻、D.格林卻不在場上時的感受，湯普森表示，「很明顯感受到他不在，這就是格林，他能做任何事情，他為球隊所做的功勞不需多提，大家都非常期待他能重新回到場上。」

勇士在昨天第四節還剩6分51秒時甚至還領先多達18分，沒想到卻活生生遭金塊逆轉比賽，根據NBA名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）近期表示，D.格林將可以在最近幾天開始參加球隊訓練，以為後續比賽做準備，不過目前仍是處於禁賽狀態。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。