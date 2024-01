NBA》遭約基奇絕殺吞下難堪一敗！ K湯：希望格林趕快回來

湯普森(左)與G.格林(右)(資料照,美聯社)

盧養宣/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕昨天上演的金塊勇士之戰,靠著最後約基奇(Nikola Jokic)驚奇打板三分逆轉絕殺勇士,賽後記者會上,拿下24分的湯普森(Klay Thompson)直言缺少D.格林(Draymond Green)的影響。

當被記者提問到當最後幾分鐘關鍵時刻、D.格林卻不在場上時的感受,湯普森表示,「很明顯感受到他不在,這就是格林,他能做任何事情,他為球隊所做的功勞不需多提,大家都非常期待他能重新回到場上。」

Klay is so excited to get Draymond back, he smirked when talking about his looming return pic.twitter.com/16QDo6JQrC