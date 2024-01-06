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NBA》老鷹不會交易穆雷去湖人 名記者分析原因

2024/01/06 09:07

知名記者海恩斯認為，湖人不太有機會交易到穆雷。（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕隨著例行賽即將打完一半賽程，本賽季交易傳聞越來越多浮上檯面，其中老鷹就傳出想要送走陣中後衛穆雷（Dejounte Murray），而湖人也傳出有興趣交易，不過知名記者海恩斯（Chris Haynes）就認為，老鷹不會把穆雷送去湖人。

海恩斯解釋說，湖人想要得到穆雷，他們就必須把里維斯（Austin Reaves）給放進交易包裹中，「你可能會想里維斯會在裡面，八村壘可能也會在裡面，但對亞特蘭大來說，這些可能還不夠。」海恩斯說，湖人對穆雷有興趣，但問題就出在於，他們必須拿出更多誠意來打動老鷹。

儘管海恩斯認為湖人不太有機會交易到穆雷，不過以穆雷的組織、得分能力來看，有機會和詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）串起不錯的化學效應。

穆雷生涯前6個賽季在馬刺度過，後被交易到老鷹，與楊恩（Trae Young）組成雙箭頭，不過聯手第二個賽季效果不佳，目前老鷹勝率不到5成，在附加賽邊緣徘徊。而目前除了湖人外，也傳出尼克對交易穆雷有興趣。

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