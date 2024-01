波羅進球助隊獲勝。(路透社)

盧養宣/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕今進行的英格蘭足總盃第三輪賽事,由同屬英超的球隊熱刺、班來碰頭,熱刺靠著西班牙籍後衛波羅(Pedro Porro)踢進一顆驚天動地的超狂遠射,終場1分險勝淘汰對手,闖入足總盃第四輪。

熱刺隊長孫興慜因參與下週展開的亞洲盃未在陣中,本季他為熱刺踢進12球,他的缺席也讓主場熱刺失去許多機會,上半場兩隊互繳白卷,不過到了第78分鐘出現變化,班來門將將球甩出,沒想到卻遭波羅截斷,帶球幾步後直接禁區外起腳轟破球門,連守門員也只能愣在原地,全場瞬間沸騰歡呼,靠著這球,熱刺驚險以1:0拿下勝利。

請繼續往下閱讀...

An unbelievable strike from @Pedroporro29_ to win it pic.twitter.com/1wGFPbbU95