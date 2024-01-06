MLB》法蘭柯獲准交保 支付百萬押金可有條件出境

法蘭柯獲准交保。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊明星游擊手法蘭柯（Wander Franco）與未成年少女有染的案件再有新進展，稍早法蘭柯已經獲准交保，並且在符合條件下，可以出境多明尼加。

《美聯社》報導指出，法蘭柯多已經獲准交保，並且可以出境多明尼加，不過必須遵守每個月回國一次與當局會面的條件，同時還繳納了200萬多明尼加披索（約新台幣100萬）的押金。

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而獲得交保後，法蘭柯並未多發一語，不過在法院外聲援法蘭柯的群眾則是開始鼓掌歡呼，法蘭柯父親則表示：「上帝是正義的。」法蘭柯的律師同樣不願發表看法，僅說法蘭柯目前很好。

法蘭柯被控每月向少女母親支付1700美元，前後持續了7個月，以換取繼續和女孩保持關係，並讓女孩可以自由去想去的地方，同時法蘭柯還送了一台車給女方家庭。

2021年光芒才和法蘭柯簽下11年、總價1.82億美元的合約，不過在事件爆出後，法蘭柯就已經暫時離隊、未再有出賽紀錄。

有球迷在庭外聲援法蘭柯。（美聯社）

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