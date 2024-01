NBA》對溜馬打五次輸四次 公鹿後衛放話：季後賽就知道了！

畢斯利(右)與哈里伯頓(左)(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕NBA公鹿隊與溜馬隊之前在比賽中鬧出一些不愉快,兩隊成為了冤家,每次對戰也成為球迷關注的焦點,最近公鹿隊後衛畢斯利(Malik Beasley)也談到了對陣溜馬隊時的看法。

畢斯利談及對溜馬的看法時表示,對方主控哈里伯頓(Tyrese Haliburton)身高快要6呎6寸(198.12公分)還打控衛,「投籃、比賽節奏都非一般球員能相比,隊內還有希爾德(Buddy Hield)、麥康諾(T.J. McConnell)等人幫助終結比賽,非常難衡量他為球隊帶來多大的貢獻與影響。」

兩隊近五戰公鹿就吞了4敗,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)在最近一次輸掉溜馬的比賽後還表示,自己每次回家、睡覺、起床、去運動時,都在想著為什麼屢屢輸給溜馬

對於溜馬可能成為季後賽強敵,畢斯利也說道:「我們仍努力試著解決問題,當然,如果能在季後賽交手,絕對不會是輕鬆的系列賽,對他們來說絕對不輕鬆。」

