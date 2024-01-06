NBA》對溜馬打五次輸四次 公鹿後衛放話：季後賽就知道了！

畢斯利（右）與哈里伯頓（左）（資料照，美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕NBA公鹿隊與溜馬隊之前在比賽中鬧出一些不愉快，兩隊成為了冤家，每次對戰也成為球迷關注的焦點，最近公鹿隊後衛畢斯利（Malik Beasley）也談到了對陣溜馬隊時的看法。

畢斯利談及對溜馬的看法時表示，對方主控哈里伯頓（Tyrese Haliburton）身高快要6呎6寸（198.12公分）還打控衛，「投籃、比賽節奏都非一般球員能相比，隊內還有希爾德（Buddy Hield）、麥康諾（T.J. McConnell）等人幫助終結比賽，非常難衡量他為球隊帶來多大的貢獻與影響。」

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兩隊近五戰公鹿就吞了4敗，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）在最近一次輸掉溜馬的比賽後還表示，自己每次回家、睡覺、起床、去運動時，都在想著為什麼屢屢輸給溜馬

對於溜馬可能成為季後賽強敵，畢斯利也說道：「我們仍努力試著解決問題，當然，如果能在季後賽交手，絕對不會是輕鬆的系列賽，對他們來說絕對不輕鬆。」

Malik Beasley on Pacers beating them four out of five times: “I know we’re going to play them in the playoffs, and boy, it’s not going to be pretty for them.” pic.twitter.com/8uv4LmN2EA — Chris Haynes （@ChrisBHaynes） January 5, 2024

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