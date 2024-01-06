MLB》期限截止前7分鐘搞定合約 高祐錫已向達比修有拜碼頭

高祐錫。（取自韓聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕LG雙子隊終結者高祐錫季末行使入札，最後成功挑戰大聯盟、加盟聖地牙哥教士隊，他今返回南韓、透露在期限截止前7分鐘才完成合約。

高祐錫2022年以42次救援成功成為韓職救援王，上季出賽44場，拿下15次救援成功，防禦率3.68，職業生涯7年累積139次救援成功、防禦率3.18。去年先在杭州亞運隨隊奪下金牌、接著又幫助LG雙子打破29年冠軍荒。

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休賽季並無太多球隊傳出對高祐錫感興趣，他的入札申請時限到台灣時間1月4日早上6點截止，3日突然傳出教士即將得手的消息，當天獲得母隊同意後就搭機赴美。

高祐錫今返抵仁川機場、接受當地媒體聯訪，談及這三天的旋風式行程，直言所有事情都發生得很快、自己還有點暈頭轉向，到聖地牙哥完成體檢、合約生效之際，距離入札期限只剩7分鐘，「所以比起開心，比較像鬆了一口氣。」

高祐錫透露，在教士隊主場與總管裴勒（A.J. Preller）見了面，還遇到剛好來球場的日籍強投達比修有、留下合影，也向李政厚問了金河成的聯繫方式，向即將同隊的國家隊前輩打招呼。

對於旅美的目標，高祐錫表示，「我還不覺得自己有資格被稱作大聯盟選手，我必須與其他人競爭位置，要先在這裡證明自己的能力，才是真正的大聯盟球員。」

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