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NBA》三節18助攻準大三元 哈里伯頓率隊打爆老鷹

2024/01/06 11:33

哈里伯頓（左）只用三節，就繳出10分8籃板18助攻準大三元成績。（USA TODAY Sports）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天在主場對上老鷹，終場以150：116大勝34分，其中明星後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）只打了三節比賽，就繳出誇張的10分8籃板18助攻準大三元成績。

溜馬今天上半場就打出71%超高命中率，以78：54、帶著24分領先進入下半場，而老鷹第三節同樣持續挨揍，單節再被溜馬打出39：29比數，讓比賽早早就決定了勝負。

整場比賽溜馬命中率高達63.8%，同時用三48.7%的三分命中率砍進19顆外線，反之老鷹整場命中率僅43%，全場三分出手42次只命中10球。

目前以12.8次助攻暫居聯盟助攻王的哈里伯頓，今天出賽25分鐘就繳出10分8籃板18助攻準大三元成績，透納（Myles Turner）攻下全隊最高27分，布朗（Bruce Brown）也貢獻了17分。溜馬14位上場球員全都有得分，總計共有8人得分上雙。

哈里伯頓本季再度進化，近5場比賽送出84次助攻，僅發生6次失誤，如果拉遠到近11場比賽的話，哈里伯頓共送出了158次助攻，僅發生28次失誤。

老鷹方面陷入交易謠言的穆雷（Dejounte Murray）攻下全場最高30分，一哥楊恩（Trae Young）手感不佳僅有13分進帳，三分線11次出手只命中1球。

值得一提的是，本季溜馬兩次碰到老鷹，單場得分都達到了150分，兩隊上次交手，溜馬以157：152贏球。

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