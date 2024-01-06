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體育 籃球 NBA

NBA》塞爾提克29分差痛宰爵士 主場完美17連勝

2024/01/06 12:11

塔圖姆（左）率隊贏球。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前役輸球終結6連勝的塞爾提克對陣近期12場拿下9勝的爵士隊，比賽一開始就呈現一面倒情況，綠衫軍在當家球星塔圖姆（Jayson Tatum）僅上場25分鐘就拿下全場最高30分9籃板5助攻的帶領下，塞爾提克輕鬆寫意以126：97大勝爵士。

爵士開賽前9次出手全數落空，而塞爾提克火力全開，以10：0開局送給爵士見面禮，首節打完綠衫軍已握有15分領先，次節塞爾提克持續發威，單節灌進41分，而爵士隊手感仍未找回，本場命中率36%、三分命中率18%都是本季新低，第二節比數更一度36分落後。

易籃後爵士隊雖有效提升命中率，單節拿下35分，不過仍沒辦法縮小比分差距，終場以29分差大敗，客場戰績只有5勝15敗，本場塞爾提克火力凶猛，投進17顆3分，已經連續9場比賽轟破120分，也順利收下主場完美17連勝。

馬卡南。（法新社）

賽後爵士主帥哈迪（Will Hardy）表示，本場爵士球員在籃下過於畏縮，進攻時不太敢用身體與對手拚搏，面對這樣防守等級的強隊，更顯弱勢。爵士馬卡南（Lauri Markkanen）17分、5籃板、5助攻為隊上最佳；塞爾提克除塔圖姆挹注30分外，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）有19分、5籃板、2助攻進帳。

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