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路跑》望安跳島半馬嘉年華331登場 即日起開放報名

2024/01/06 11:31

澎湖跨海馬拉松，首度前進望安離島舉行半馬嘉年華。（澎管處提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕成功結合美食、美景 ，打造菊島跨海馬拉松療癒形象，此次交通部觀光署澎湖國家風景區管理處，在3月31日首度前進望安離島，舉辦跳島半馬嘉年華活動，打造別具特色的離島馬拉松賽事，為澎湖運動觀光帶來新契機及活力，歡迎喜愛旅跑的夥伴踴躍報名參加！

已邁入第7屆的「菊島澎湖跨海馬拉松」，是全台唯一結合跨海和跳島的度假型跑旅，也是跑友心目中必須朝聖的經典馬拉松賽事。今年澎管處首度在春天舉辦望安場馬拉松活動，組別分有6K「休閒組」、10K「健跑組」及21K「半馬組」等。

望安島舊稱「八罩島」，也是著名的文石產地之一，島上地形起伏，四周草原遼闊，牛群優遊其間，距離澎湖馬公市南方11浬（約20公里處）全島大約7平方公里。活動起點由綠蠵龜觀光保育中心出發，沿途可欣賞鴛鴦窟前的海蝕平台及溶蝕盤窪地，藉由觀景涼亭眺望馬鞍山嶼，欣賞環海秀麗景緻。

澎管處長洪志光表示，菊島澎湖跨海馬拉松首度舉辦春季望安跳島半馬嘉年華，宣傳口號「I want（望） to run」，深度體驗當地獨特地景及人文風情外，還有CP值破表的報名禮，包含活動T恤、環保水杯，完賽禮有當地特色黑糖糕、爆米花球美食、文石印章，以及200元美食攤位的抵用劵等。並推出一、二日旅遊套裝行程、特約商店優惠，報名網站https://bao-ming.cm/eb/content/5932，或「澎湖國家風景區管理處」臉書粉專查詢。

望安古厝之美，也是望安半馬行程美景。（澎管處提供）

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