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體育 籃球 NBA

NBA》拉文、伍切維奇傷癒歸隊 懷特全能數據助公牛退黃蜂

2024/01/06 13:38

C.懷特繳出22分、10籃板和6助攻的全能數據，幫助公牛終場以104：91擊敗黃蜂，中止近期2連敗。（今日美國）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公牛今天在主場迎戰黃蜂，兩大主力拉文（Zach Lavine）和伍切維奇（Nikola Vucevic）傷癒歸隊，C.懷特（Coby White）繳出22分、10籃板和6助攻的全能數據，幫助公牛終場以104：91擊敗黃蜂，中止近期2連敗。

公牛主力日前陷入傷病潮，拉文因為右腳傷勢休戰超過一個月，缺席17場比賽，伍切維奇因腹股溝傷勢缺席連續缺席5場比賽，兩人都在今天對戰黃蜂的比賽中歸隊，上場時間也有所限制，拉文替補上場30分鐘，貢獻15分、5籃板和4助攻，武切維奇出賽25分鐘拿下11分、7籃板。

公牛此役團隊投籃命中率高達54.1％，遠優於黃蜂的40.4％，末節開局拉出一波16：4的攻勢奠定勝基，最多領先達25分，終場就以104：91贏球，黃蜂近13場苦吞12敗。

C.懷特攻下全隊最高的22分，外帶22分、10籃板和6助攻的全能數據，德羅森（DeMar DeRozan）有17分、6助攻和3抄截，多桑姆（Ayo Dosunmu）有12分、5籃板和2阻攻；黃蜂布里吉斯（Miles Bridges）豪取全場最多的28分，另有5籃板，羅齊爾（Terry Rozier）有15分、7助攻。

拉文。（今日美國）

伍切維奇。（美聯社）

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