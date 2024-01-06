晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》山本挑戰K博士壯舉 大谷被點名有望破兩大轟狂紀錄

2024/01/06 12:31

大谷翔平和山本由伸。（資料照合成圖）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紀錄就是用來打破的！日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元的鉅約加盟道奇，由於去年進行右手肘手術，轉隊首年將會專職於打者，大聯盟官網撰文指出，大谷翔平新賽季有望挑戰兩大全壘打紀錄。

大聯盟官網撰文點出，期待在2024年新賽季能夠打破的紀錄，大聯盟從2015年引進Statcast系統總計引進Statcast系統以來，大聯盟僅有3發飛行距離超過500英尺的全壘打，分別是2016年的史坦頓（Giancarlo Stanton）、2022年的克隆（C.J.Cron），兩人的紀錄皆為504英呎，而馬札拉（Nomar Mazara）在2019年轟出505英呎的全壘打，則是目前大聯盟紀錄。

大谷翔平在去年敲出493英呎的超大號全壘打，成為2023年最遠的全壘打，如今轉戰道奇，大谷新賽季將會7度造訪「打者天堂」之稱的洛磯隊主場「Coors Field」，有機會刷新聯盟最遠全壘打的紀錄。

此外，大聯盟官網內文也指出，大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）都有機會挑戰連續8場開轟的聯盟紀錄，賈吉在2022年締造62轟的美聯紀錄，去年出賽106場則有37轟，雖然賈吉生涯最多只有連續5場開轟，但他一踏進打擊區就會給人希望。至於大谷翔平，連續全壘打場次最多達3場，不過他過去3年2度單季40轟以上，而且道奇打線十分豪華，投手很難不與他正面對決。

另外，山本由伸被評為最有可能在2024年打破新人年最多三振的投手，紐約大都會名人堂球星「K博士」古登（Dwight Gooden）在1984年創下276次三振，高懸40年至今無人能破，號稱是日本最強投的山本由伸，K功十分了得，曾締造洋聯三振王4連霸，官網記者艾德勒（David Adler）指出，透過數據預測，2024年賽季有機會投出超過200K的只有14人，山本由伸就是其中一位，如果山本能夠刷新K博士紀錄的話，他也將會打破達比修有在2013年所保有的日投單季最多276K的紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。