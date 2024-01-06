MLB》山本挑戰K博士壯舉 大谷被點名有望破兩大轟狂紀錄

大谷翔平和山本由伸。（資料照合成圖）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紀錄就是用來打破的！日本二刀流球星大谷翔平以10年7億美元的鉅約加盟道奇，由於去年進行右手肘手術，轉隊首年將會專職於打者，大聯盟官網撰文指出，大谷翔平新賽季有望挑戰兩大全壘打紀錄。

大聯盟官網撰文點出，期待在2024年新賽季能夠打破的紀錄，大聯盟從2015年引進Statcast系統總計引進Statcast系統以來，大聯盟僅有3發飛行距離超過500英尺的全壘打，分別是2016年的史坦頓（Giancarlo Stanton）、2022年的克隆（C.J.Cron），兩人的紀錄皆為504英呎，而馬札拉（Nomar Mazara）在2019年轟出505英呎的全壘打，則是目前大聯盟紀錄。

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大谷翔平在去年敲出493英呎的超大號全壘打，成為2023年最遠的全壘打，如今轉戰道奇，大谷新賽季將會7度造訪「打者天堂」之稱的洛磯隊主場「Coors Field」，有機會刷新聯盟最遠全壘打的紀錄。

此外，大聯盟官網內文也指出，大谷翔平和洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）都有機會挑戰連續8場開轟的聯盟紀錄，賈吉在2022年締造62轟的美聯紀錄，去年出賽106場則有37轟，雖然賈吉生涯最多只有連續5場開轟，但他一踏進打擊區就會給人希望。至於大谷翔平，連續全壘打場次最多達3場，不過他過去3年2度單季40轟以上，而且道奇打線十分豪華，投手很難不與他正面對決。

另外，山本由伸被評為最有可能在2024年打破新人年最多三振的投手，紐約大都會名人堂球星「K博士」古登（Dwight Gooden）在1984年創下276次三振，高懸40年至今無人能破，號稱是日本最強投的山本由伸，K功十分了得，曾締造洋聯三振王4連霸，官網記者艾德勒（David Adler）指出，透過數據預測，2024年賽季有機會投出超過200K的只有14人，山本由伸就是其中一位，如果山本能夠刷新K博士紀錄的話，他也將會打破達比修有在2013年所保有的日投單季最多276K的紀錄。

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