NBA》末節擺脫火箭糾纏 愛德華茲率灰狼終止2連敗

灰狼擊敗火箭。（今日美國）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近況稍差的西部龍頭灰狼今在客場與火箭較量，靠著湯斯（Karl-Anthony Towns）22分、8籃板、6助攻，愛德華茲（Anthony Edwards）24分、5助攻、2抄截帶頭，以122：95擊敗火箭，終止2連敗。

雙方開局打得有來有往，不過首節最後兩分鐘火箭沒能得分，灰狼把分差拉至8分進入次節，第二節剛開始灰狼先打出一波5：0小高潮把比分拉開至雙位數差距，半場結束，灰狼握有雙位數10分領先。易籃後雙方持續拉鋸，第四節灰狼投進7顆三分球奠定勝基，單節拿下38分，分數還一度差距至30分以上，灰狼也成功擺脫火箭以27分差拿下勝利。

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火箭總教練烏杜卡（Ime Udoka）表示，不太知道球隊的進攻在做什麼，身體碰撞、球隊競爭力及韌性都沒拿出來，火箭近期的主場7連戰已進行完6場，不過卻是2勝4敗。而灰狼主帥芬屈（Chris Finch）則提及，隊上今天的防守很投入、很煩人，「這就是我們必須採取的方式。」

愛德華茲（左）。（美聯社）

前4場比賽場均砍下36.3分的「蟻人」愛德華茲今天稍顯客氣，同時也中斷連續10場得分25以上、戈貝爾（Rudy Gobert）有13分12籃板2火鍋；火箭格林（Jalen Green）20分5籃板隊上最佳、森根（Alperen Sengun）挹注19分。

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