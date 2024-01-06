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NBA》有吵有糖吃？ 庫明加解凍打好打滿 柯瑞末節發力退活塞

2024/01/06 14:19

柯瑞。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天在主場對戰聯盟爐主活塞，兩隊一路鏖戰至第4節才分出勝負，「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）在決勝節砍進14分，飆進兩顆關鍵三分球，全場共攻下26分，率隊終場以113：109贏球，賞給活塞3連敗。

勇士今天賽前傳出休息室有茶壺風暴，兩名小將庫明加（Jonathan Kuminga）、穆迪（Moses Moody）傳出不滿總教練柯爾（Steve Kerr）的調度。昨天第四節被冰凍在板凳席上的庫明今天打好打滿，出賽36分鐘，攻下11分、6籃板，他也是此役唯一上場超過30分鐘的勇士球員，穆迪也在連續缺席3場後首度出賽，他在第四節亮相，僅出賽6分鐘，2投0中，抓下1顆籃板。

勇士此役陷入苦戰，活塞22歲狀元郎坎寧安（Cade Cunningham）在第四節率隊打出一波10：0的攻勢，助隊追到94：95一分落後，波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）在最後1分41秒砍進超前3分球，以103：102反超，柯瑞此時挺身而出獨拿9分，連續投進兩顆三分球，將比數擴大至111：103，柯瑞決勝節共砍進14分，幫助勇士終場以113：109擊敗活塞。

柯瑞砍進4顆三分球，攻下全隊最高的26分，外帶6籃板和4助攻，K.湯普森（Klay Thompson）貢獻19分、4助攻和2阻攻，薩里奇（Dario Saric）替補挹注17分；活塞一哥坎寧安轟下全場最高的30分，另有5籃板，諾克斯（Kevin Knox）有18分，杜倫（Jalen Duren）則繳出13分、12籃板的雙十數據。

勇士今天贏球後卻傳出壞消息，明星控衛保羅（Chris Paul）左手骨折，將要開刀治療，歸隊日期不明朗。

庫明加。（美聯社）

保羅。（美聯社）

坎寧安。（美聯社）

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