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NBA》湖人遭灰熊三分雨轟垮 季中錦標賽奪冠後3勝10敗

2024/01/06 14:26

湖人吞下4連敗，圖為詹姆斯。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場受到灰熊三分雨摧殘，終場以113：127敗下陣來，在季中錦標賽奪冠後的戰績是難堪的3勝10敗，目前在西部排在第11位，落後勇士半場勝差。

湖人開賽打出不錯氣勢，首節詹姆斯（LeBron James）三分球4投4中、攻下14分，聯手12分的A.戴維斯，幫助紫金大軍取得38：29領先；次節輪到史馬特（Marcus Smart）在外線發威、也帶領灰熊弭平差距。

雙方隨後陷入拉鋸，末節103：103平手之際，傑克森（Jaren Jackson Jr.）接獲莫蘭特（Ja Morant）助攻三分破網，接著巴恩（Desmond Bane）與板凳出發的Z.威廉斯（Ziaire Williams）輪流飆分拉開差距，在最後階段甩開湖人，賞對手4連敗。

灰熊今外線命中率高達51.1%、命中23記三分球寫下本季新猷，史馬特三分14投8中轟下29分，巴恩24分13助攻，莫蘭特挹注21分7助攻，傑克森繳全隊最高31分9籃板。

湖人方面，詹姆斯繳32分5籃板7助攻，A.戴維斯（Anthony Davis）貢獻31分6籃板4助攻，里維斯（Austin Reaves）拿下19分7籃板以及生涯最多的12助攻。

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