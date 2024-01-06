路跑》金門馬拉松「17 Running」登場 金防部武裝跑步帶動滿場元氣

第17屆金門馬拉松登場，鳴槍第一時間，選手如出柙猛虎，奮力向前衝。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕第17屆金門馬拉松今天登場，首日由10公里、健康休閒組共計約7600名跑者上場，陸軍金門防衛指揮部弟兄更以武裝跑步上陣，現場元氣滿滿；1名被抽中的劉姓幸運跑者，獨得與體重等重、市價逾3萬元的金門高粱酒，把氣氛帶入最高潮。

金門馬拉松分兩天進行，首日上場的「健康休閒組」分為「健走組、健跑組」，均為4公里，另有「競賽組」的10公里路跑組；第2天是「競賽組」的全程馬拉松42.195公里、半程馬拉松21.0975公里，與首日最大不同的「跨海之跑」將穿越全長5.4公里的金門大橋。

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此外，今年也是金門馬拉松健康休閒組開始收費的第1年，「200元」的報名費讓部分跑者打退堂鼓，但未影響主辦單位辦理賽事品質，更有不少跑者認為，光是美食體驗券、300CC的金門高粱酒就已經物超所值。

副縣長李文良說，金門馬邁入第17屆，主題就是要邀請大家「17（一起） Running」，一起跑步、跑出希望，盼所有跑者在金門都能留下愉快的跑步經驗。

行政院政務委員張景森盛讚金門是座「神仙之島」，相信大家都能跑出愉快的馬拉松，一路創出個人最好成績。

賽事由李文良、張景森、立委陳玉珍、體育署副署房瑞文、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌、中華民國路跑協會理事長郭國雄、金門縣體育會理事長唐麗輝、議員洪成發、楊育菡、蔡其雍等人共同鳴槍啟跑，和金門縣政府簽定有合作備忘錄的台北市體育局由副局長蔡培林出席，離島兄弟縣的連江縣副縣長陳冠人、澎湖縣均派員與會。

今天登場的路跑組及健康休閒組分2個場地、3次鳴槍進行，不僅有來自台灣本島各縣市及金門在地約7600名跑者與會，金防部金門政戰處長羅慶晃、烈嶼守備大隊大隊長陳欣祺也親率子弟兵，戴鋼盔、著戰術背心以武裝跑步，參加4公里健跑組，沿途答數、唱軍歌，一路展現國軍訓練有素，雄糾糾、氣昂昂的戰備能量，吸引跑者合影，再為「戰地金門」添1註腳。

主辦單位指出，今年邀請地區商家提供風味餐，包括金門酒廠經典調酒，芋香四溢的金門芋頭米粉，加上金門宴客佳餚燕菜，另外，還有暖心又暖胃的紅豆桂圓紫米粥及金拌麵等美食，讓跑者跑在金門，食在金門。

競賽組10公里男子組競爭激烈，前3名相差不到30秒，男子組依序是陳秉豐手34分54秒、林晨皓34分56秒、賴賢鴻35分16秒；女子組依序為張芷瑄38分38秒、黎齊琪40分42秒、曾怡靜40分50秒。

行政院政務委員張景森致詞時，預祝跑著在金門這座「神仙之島」都跑出好成績。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松首日登場的競賽者十公里跑者，奮力向前。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松由副縣長李文良（左七）、行政院政務委員張景森（左六）、立委陳玉珍（左五）、體育署副署房瑞文（右六）、中華民國路跑協會理事長郭國雄（左四）、金門縣體育會理事長唐麗輝（右四）、金門國家公園管理處處長鄭瑞昌（右五）等人共同主持鳴槍起跑。 （記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，健康休閒組的健跑組吸引不少大、小朋友參加。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松登場，參加健走組的人潮滿滿。（記者吳正庭攝）

金防部烈嶼守備大隊「跨海」至金門本島參加馬拉松。（記者吳正庭攝）

金防部金門守備大隊沿路答數、唱軍歌，為馬拉松跑者提振不少士氣。（記者吳正庭攝）

國軍寶寶在馬拉松現場與跑括擊掌，人氣比現場官員還高，成為場邊的「大紅人」。（記者吳正庭攝）

金門縣議員董森堡（中）參加十公里小試身手。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松跑者在現場尋找個人成績。（記者吳正庭攝）

1名劉姓跑者幸運抱走與體重等重、市價逾3萬元的金門高粱酒。縣府教育處處長孫麗琪（左二）在場把關，把氣氛帶入最高潮。 （金門縣政府提供）

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