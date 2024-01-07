哈里伯頓領軍溜馬對決綠衫軍 今日賽事預告與轉播

溜馬明星後衛哈里伯頓。（今日美國）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天有兩場NBA賽事轉播，東部第四的溜馬將在主場碰上東部龍頭塞爾提克，溜馬明星後衛哈里伯頓（Tyrese Haliburton）、中鋒M.透納（Myles Turner）的組合，碰上塔圖姆（Jayson Tatum）、塔圖姆（Jayson Tatum）的雙星搭檔。

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另一場則是由火箭在主場碰上公牛，土耳其中鋒森根（Alperen Sengun）碰上、明星後衛范維利特（Fred VanVleet）的組合，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）領軍的公鹿，敬請鎖定轉播。

PLG賽事方面，福爾摩沙夢想家今天將在主場迎戰新竹御頂攻城獅，而桃園璞園領航猿則將在主場碰上富邦勇士。

T1賽事方面，台北戰神將在主場碰上新北中信特攻，而高雄全家海神則在主場迎戰台南台鋼獵鷹。敬請鎖定轉播。

NBA

08：00 塞爾提克 VS. 溜馬 緯來體育

09：00 公鹿 VS. 火箭 愛爾達體育1台（10：30 緯來體育D-Live）

T1

14：00 特攻 VS 戰神

16：30 獵鷹 VS 海神

轉播：愛爾達體育1台、緯來體育台、YouTube

PLG

14：30 攻城獅 VS. 夢想家

17：00 勇士 VS. 領航猿

轉播：民視第一台、MOMOTV、YouTube

NFL美式足球

05：25 匹茲堡鋼人 VS 巴爾的摩烏鴉

09：10 休士頓德州人 VS 印第安納波利斯小馬

轉播：愛爾達體育3台

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