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NBA》勇士雪上加霜！老將保羅受傷要動刀 柯瑞、教頭直呼難過

2024/01/06 16:48

勇士38歲控衛保羅（中）。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士38歲控衛保羅（Chris Paul）因左手骨折，將在下週動手術，歸期未定，雖然仍有望在這個賽季歸隊，這對灣區大軍來說無疑是重大打擊。勇士總教練柯爾（Steve Kerr）坦言，「這真的很艱難，我為Chris感到難過」。

保羅在第三節剩下6分06秒時投丟一顆三分，當時他想上前爭搶籃板，卻和活塞選手艾薇（Jaden Ivey）發生碰撞，保羅當下抓著他的左手、表情痛苦，並走回休息室。勇士隊賽後宣布，保羅因左手骨折，下週將動手術。

柯爾表示，「我知道他（保羅）以前做過幾次手部的手術，也許是另一隻手，我看到他抓著手，立即擔心起來，剛從球場上走下來聽到這消息，所以我為Chris感到難過，很明顯，球員們會挺身而出，準備好上場，我們必須在沒有他的情況下守住堡壘。」

勇士38歲控衛保羅（中）。（美聯社）

身為在NBA打滾19年的老將，保羅有著許多的傷病史，有11次是手部傷勢，其中有5次是他的左手，6次是他的右手，他的手和手腕共動過4次手術，最近一次是在打完2021年總冠軍賽後，保羅動左手腕手術。

保羅本季出賽31場，平均交出9分、7.3次助攻、3.7顆籃板、1.2次抄截的成績，投籃命中率42.1％。保羅本季有3次單場10助攻以上、0失誤的表現，是本季全NBA聯盟第二多，僅次於溜馬球星哈里伯頓（Tyrese Haliburton）。

「我為他感到難過，我知道他在職業生涯經歷一些手部的事情。」勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）表示，「身為一支球隊，我們努力找到最佳狀態...他是當中非常重要的一部分。」

勇士38歲控衛保羅（左）受傷。（美聯社）

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