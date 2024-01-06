網球》狂飆跨季15連勝！球后史薇泰克率波蘭首闖聯合盃冠軍戰

波蘭球后史薇泰克。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今網壇球后史薇泰克（Iga Swiatek）後勁十足，4：6、6：1、6：1拖垮賈西亞（Caroline Garcia），力助波蘭隊以點數2：0提前淘汰法國隊，首闖聯合盃冠軍戰，這也是小史新賽季女單4連勝、跨季15連勝，對元月中旬澳洲網球公開賽大滿貫備戰形成利多。

這項南半球進行的男女混合團體賽，來勢洶洶的波蘭隊先在伯斯過關斬將，再移師雪梨與法國爭奪決賽門票。胡卡奇（Hubert Hurkacz）男單首點先聲奪人，以6：3、7：5力退左手拍老將馬納里諾（Adrian Mannarino），波蘭率先聽牌。女單次點史薇泰克也沒漏氣，克服先丟首盤劣勢，次盤回穩強力反撲，接連破發橫掃5局，扳回一城也重挫賈西亞士氣。決勝盤22歲小史再接再厲4 ：0開局，不給對手反撲機會，總計耗費1小時48分鐘出線，也把生涯交手戰績改寫為4勝1負 。波蘭隊首屆聯合盃4強敗給最終奪冠的美國隊，如今第二屆捲土重來更上層樓，將與德國對決地主澳洲的勝方爭奪冠軍。

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「還好能在比賽中找回狀態，不像第一盤犯那麼多錯誤。」坐擁四座大滿貫冠軍的史薇泰克，雖然締造對戰4連勝，直言贏來並不輕鬆，自認關鍵時刻冷靜下來，觀察並適應對方打法，才能扭轉頹勢，「當然，她像往常一樣施加壓力，所以我很高興我們進入決賽。」

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