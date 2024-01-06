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T1》林秉聖進帳18分 幫助台新戰神氣走台鋼獵鷹終結6連敗

2024/01/06 16:24

台北戰神贏球。林秉聖（右）和隊友慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕T1聯盟台鋼獵鷹、台新戰神都陷入連敗，今天兩隊在台北和平館交手，戰神靠著林秉聖、強森、麥卡利在第四節發威，最終以119：112擊敗台鋼獵鷹，收下2024年首勝並終結6連敗。

6連敗的戰神，上週外籍總教練布萊恩又離隊回NBA活塞隊擔任助理教練，本週才宣布由許皓程擔任代理主帥；獵鷹則是賽前2連敗，本季最大問題是進攻火力嚴重不足，得分只能靠金恩獨扛。

戰神今天上半場三分球超準，兩節投進9顆，且命中率高達52.9％，麥卡利半場18分，強森挹注10分，板凳出發的曹薰襄也有10分，戰神上半場取得63：57領先。

獵鷹上半場最多落後17分，但下半場開始追分，前兩節得分掛蛋的谷毛唯嘉在第三節單節8分，洋將金恩也有10分，率隊步步進逼地主戰神，並以領先進入第四節，雙方在第四節持續你來我往，但獵鷹在關鍵時刻當機，戰神一波8：0攻勢，變成113：106，即使獵鷹試圖追趕，但最尷尬是布拉19秒兩罰都沒進，且李漢昇又被判違反運動道德，直接葬送追平機會，只能看著戰神在2024年首戰就贏球並終結連敗。

麥卡利31分進帳，第四節更是拿11分，林秉聖18分，也有8分出自末節，強森20分、黃聰翰13分、曹薰襄12分，團隊投籃命中率超過5成，也是止敗關鍵。至於獵鷹則吞下3連敗，金恩29分、13籃板、6助攻，布拉17分、8籃板、6助攻，德古拉13分、11籃板。

台北戰神贏球林秉聖。（記者林正堃攝）

台北戰神黃聰翰外線出手。（記者林正堃攝）

台北戰神強森上籃得分。（記者林正堃攝）

台北戰神麥卡利上籃得分。（記者林正堃攝）

台北戰神林秉聖

許皓程拿下接任台北戰神總教練首勝。（記者林正堃攝）

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