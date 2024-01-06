與「神」同行!日月光邀8大專院校逾千師生 為高雄全家海神隊加油

日月光邀8大專院校逾千師生，為高雄全家海神隊加油。（記者王榮祥翻攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕與「神」同行!日月光今號召產學大聯盟8所大專院校、逾千名師生齊聚高雄巨蛋，共同應援高雄在地的高雄全家海神籃球隊，除培養運動風氣，也拉近日月光與學生距離。

近年半導體產業發展蓬勃，南部產業聚落成形，日月光高雄廠成立產學大聯盟，與國立中山大學、國立屏東大學、國立屏東科技大學、國立高雄大學、國立高雄科技大學、文藻外語大學、正修科技大學、義守大學8所學校進行產學合作，發展多元育才模式，緩解業界人才短缺的現狀。

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高雄廠今邀請產學大聯盟大專生擔任一日神隊友，超過千名師生齊聚高雄巨蛋，為在地高雄全家海神籃球隊加油，同學們的熱情與活力，讓現場賽事更加精彩刺激。

日月光認為，運動可以讓人感到心情放鬆及愉悅，日月光長期支持運動賽事，鼓勵員工培養運動習慣，為了將運動風氣推動到校園，特別邀請產學大聯盟的學生，希望藉由觀賞球賽，逐步培養學生自然運動的風氣，搭起日月光與學子們的軟性溝通管道，深化品牌意象。

日月光說明，高雄廠以培育半導體人才為目標，自2015年起攜手校園，展開各項產學合作專案，包含實習專案、就業專班專案、半導體學院，以及封裝、環境、自動化技術研究等合作計畫，其中「大四實習生」及「菁英獎學金」，則為日月光與產學大聯盟主要推動的專案項目。

為網羅優秀人才留在南部發展，高雄廠安排實習機會，自短期實習、學期實習，擴展至現階段的大四學年實習，提供學生更完整的職場體驗，達到畢業即就業的目標；自2017年至今，已累積近900名學生參與；以菁英獎學金獎助碩博學子，自2018年起，則進用逾300名學生，並依據學習計畫的培育制度，發展為工程專業人才，讓年輕夥伴有更多機會及管道在職場中嶄露頭角。

日月光邀8大專院校逾千師生，為高雄全家海神隊加油。（記者王榮祥翻攝）

日月光邀8大專院校逾千師生，為高雄全家海神隊加油。（記者王榮祥翻攝）

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