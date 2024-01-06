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MLB》吉田正尚傳有交易傳聞 日媒指現任火腿監督曾在旅美首年就轉隊

2024/01/06 18:07

吉田正尚。（資料照，今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據美媒《The Athletic》報導，紅襪日籍好手吉田正尚傳出吸引數支球隊關注，而紅襪也對交易持開放態度。日媒整理過去旅美的日本野手中，曾效力過大都會和巨人、現為日職日本火腿監督的新庄剛志，就曾在旅美首年後被交易。

吉田正尚在2022年季後以5年9000萬美元合約加盟紅襪，他在旅美首年出賽140場，交出15轟、72分打點，打擊率2成89的表現，整體攻擊指數為0.783。

日媒《Sponichi Annex》報導，新庄剛志在2000年季後決定挑戰大聯盟舞台，最後加盟紐約大都會隊。新庄剛志在旅美首年交出10轟、56分打點，打擊率2成68的成績。

不過，新庄剛志在2001年季後就被交易至舊金山巨人，2002年賽季巨人打進世界大賽，新庄剛志成為史上第一位在世界大賽出場的日本選手。新庄剛志在隔年又回到大都會隊。

曾在大聯盟待過6年、目前效力日職養樂多燕子的42歲老將青木宣親。他在2012年旅美，前兩年都效力釀酒人，青木宣親在2013年季後被交易至皇家。而青木宣親也在2014年賽季成為皇家隊的開路先鋒，該年幫助球隊打進世界大賽。

《Sponichi Annex》也提到，吉田正尚與新庄剛志、青木宣親的狀況不同，他和紅襪還有4年7200萬美元的合約。

青木宣親。（資料照，今日美國）

新庄剛志。（資料照，法新社）

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