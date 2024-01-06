PLG》吉爾貝克單場8火鍋狂數據 夢想家痛宰國王平聯盟最長10連勝

夢想家吉爾貝克。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕把握林書豪缺陣的利多，福爾摩沙夢想家靠3洋將布依德、麥卡洛和吉爾貝克合拿59分，其中吉爾貝克繳出16分、15籃板、8阻攻的狂數據，終場93：76輕取新北國王，10連勝也追平PLG聯盟最長連勝紀錄，並送給國王4連敗。

國王本季同時出戰PLG、東超聯賽賽事，密集賽程讓球員吃不消，當家球星林書豪今因腳踝傷勢首度缺陣，另名主力後衛李愷諺也因腿部有傷高掛免戰牌。

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在林書豪、李愷諺缺陣之下，牧倫斯也未登錄，夢想家戰力明顯優於國王，半場打完就取得48：41領先，下半場也持續保持領先，隨著比分持續擴大，國王讓平常較少上陣的簡祐哲、王柏智、蘇培凱等人在場上磨練，勝負定調。

夢想家有4人得分達雙位數，布依德拿23分，麥卡洛20分、16籃板，吉爾貝克單場8阻攻為個人新高，同時成為PLG首位達成生涯200阻攻的球員，林俊吉得10分，聯手助隊追平桃園領航猿上季所締造的聯盟最長10連勝紀錄。

國王以曼尼高22分最佳，林書緯拿15分、8助攻，安尼奎貢獻11分、12籃板。

夢想家布依德。（夢想家提供）

夢想家麥卡洛。（夢想家提供）

夢想家林俊吉。（夢想家提供）

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