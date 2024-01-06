晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》吉爾貝克單場8火鍋狂數據 夢想家痛宰國王平聯盟最長10連勝

2024/01/06 17:27

夢想家吉爾貝克。（夢想家提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕把握林書豪缺陣的利多，福爾摩沙夢想家靠3洋將布依德、麥卡洛和吉爾貝克合拿59分，其中吉爾貝克繳出16分、15籃板、8阻攻的狂數據，終場93：76輕取新北國王，10連勝也追平PLG聯盟最長連勝紀錄，並送給國王4連敗。

國王本季同時出戰PLG、東超聯賽賽事，密集賽程讓球員吃不消，當家球星林書豪今因腳踝傷勢首度缺陣，另名主力後衛李愷諺也因腿部有傷高掛免戰牌。

在林書豪、李愷諺缺陣之下，牧倫斯也未登錄，夢想家戰力明顯優於國王，半場打完就取得48：41領先，下半場也持續保持領先，隨著比分持續擴大，國王讓平常較少上陣的簡祐哲、王柏智、蘇培凱等人在場上磨練，勝負定調。

夢想家有4人得分達雙位數，布依德拿23分，麥卡洛20分、16籃板，吉爾貝克單場8阻攻為個人新高，同時成為PLG首位達成生涯200阻攻的球員，林俊吉得10分，聯手助隊追平桃園領航猿上季所締造的聯盟最長10連勝紀錄。

國王以曼尼高22分最佳，林書緯拿15分、8助攻，安尼奎貢獻11分、12籃板。

夢想家布依德。（夢想家提供）

夢想家麥卡洛。（夢想家提供）

夢想家林俊吉。（夢想家提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。