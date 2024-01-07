NBA》遭傳不信任教頭後 勇士小將庫明加和柯爾進行「1對1」深談

勇士庫明加。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士21歲小將庫明加（Jonathan Kuminga）傳出不滿總教練柯爾（Steve Kerr）的調度，但勇士昨天在主場迎戰活塞的賽前，柯爾在辦公室和庫明加「1對1」深談，庫明加認為，這次談話進行得很好，也澄清自己從未抱怨過上場時間的事情。

勇士前天面對金塊之戰，庫明加在前三節就拿到16分，卻在第4節坐板凳，勇士最後也遭金塊絕殺；而勇士昨天與活塞之戰，庫明加上場35分38秒是本季最多，交出11分6籃板的表現，全場正負值「+16」是勇士全隊最佳，勇士終場也以113比109擊敗活塞。

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「我認為他今晚（指昨天）打得很好。」柯爾表示，「他是一名年輕的傢伙，他想上場打球，我只是告訴他每個人都想上場打球，我們很多人可以打，所以每晚會有點不同。這場他防守（活塞球員）坎寧安（Cade Cunningham）和波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），做得很好。」

勇士總教練柯爾。（美聯社）

美媒《The Athletic》爆料庫明加已經不信任柯爾，不過庫明加在昨天賽後說明，否認與柯爾有任何敵意，並說更多的談話是為了消除隔閡，針對籃球和非籃球的問題進行一般的談話。

「我認為這談話進行得很好。」庫明加說，「這一切是為了更加了解彼此、更多地交流。我們今天的談話讓我感到舒服，也讓他感到舒適。」

庫明加指出，「任何時候當我有問題，或是發生任何事情，我都應該走到他的辦公室，這門是開著的，我可以去那並等他回來。我認為這是關鍵，每當有問題時都要進行溝通。」

「我從未抱怨過上場時間或是像那樣的事情。」庫明加強調，「我們只是談論，如果我在某件事做得很好，我應該回去提醒他，讓他知道，『教練，我需要在哪些做得更好？』，這更多的是我們雙方的溝通和更好的理解。」

庫明加說，自己在美國時間週四的沮喪沒有延續下去，也未在昨天的比賽前產生額外動力，「這對我和球隊都沒有幫助，每次我有動力的時候，我都覺得自己打得很好，但這並不是前一場我沒打第四節，我就會在隔天更有動力。這動力總是存在的。」

勇士庫明加。（美聯社）

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