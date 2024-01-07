晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》遭傳不信任教頭後 勇士小將庫明加和柯爾進行「1對1」深談

2024/01/07 06:48

勇士庫明加。（美聯社）

盧養宣／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士21歲小將庫明加（Jonathan Kuminga）傳出不滿總教練柯爾（Steve Kerr）的調度，但勇士昨天在主場迎戰活塞的賽前，柯爾在辦公室和庫明加「1對1」深談，庫明加認為，這次談話進行得很好，也澄清自己從未抱怨過上場時間的事情。

勇士前天面對金塊之戰，庫明加在前三節就拿到16分，卻在第4節坐板凳，勇士最後也遭金塊絕殺；而勇士昨天與活塞之戰，庫明加上場35分38秒是本季最多，交出11分6籃板的表現，全場正負值「+16」是勇士全隊最佳，勇士終場也以113比109擊敗活塞。

「我認為他今晚（指昨天）打得很好。」柯爾表示，「他是一名年輕的傢伙，他想上場打球，我只是告訴他每個人都想上場打球，我們很多人可以打，所以每晚會有點不同。這場他防守（活塞球員）坎寧安（Cade Cunningham）和波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），做得很好。」

勇士總教練柯爾。（美聯社）

美媒《The Athletic》爆料庫明加已經不信任柯爾，不過庫明加在昨天賽後說明，否認與柯爾有任何敵意，並說更多的談話是為了消除隔閡，針對籃球和非籃球的問題進行一般的談話。

「我認為這談話進行得很好。」庫明加說，「這一切是為了更加了解彼此、更多地交流。我們今天的談話讓我感到舒服，也讓他感到舒適。」

庫明加指出，「任何時候當我有問題，或是發生任何事情，我都應該走到他的辦公室，這門是開著的，我可以去那並等他回來。我認為這是關鍵，每當有問題時都要進行溝通。」

「我從未抱怨過上場時間或是像那樣的事情。」庫明加強調，「我們只是談論，如果我在某件事做得很好，我應該回去提醒他，讓他知道，『教練，我需要在哪些做得更好？』，這更多的是我們雙方的溝通和更好的理解。」

庫明加說，自己在美國時間週四的沮喪沒有延續下去，也未在昨天的比賽前產生額外動力，「這對我和球隊都沒有幫助，每次我有動力的時候，我都覺得自己打得很好，但這並不是前一場我沒打第四節，我就會在隔天更有動力。這動力總是存在的。」

勇士庫明加。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。