NBA》湖人季中錦標賽奪冠後僅3勝10敗 詹皇直言：我們現在很糟

詹姆斯。（今日美國）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕湖人今天遭灰熊三分砲火重擊，全場讓對手投進23顆三分球，讓湖人最後以113比127輸球，紫金大軍吞下4連敗。此戰拿到32分的湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）、但全場6罰僅2中，他坦言，「我們現在很糟。」

湖人隊在去年12月接連擊敗鵜鶘和溜馬，奪得季中錦標賽冠軍。但紫金大軍過去四週陷入低迷，只打出3勝10敗的成績，目前戰績17勝19敗排在西部第11名。

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詹姆斯表示，「那就只是兩場比賽，是一個小樣本，每個人都在談拉斯維加斯的事。這只是兩場比賽，我們做好那件事，是季中錦標賽，我們贏球了，但那就只是兩場賽事。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）認為，球季是就像一場馬拉松，「我們經歷一段艱難的時刻，這還是同一支球隊，我們在一段時間前打出高水準的比賽，我們只需要回到那個狀態。」

灰熊隊本季團隊三分球命中率平均為33.8％排全NBA最差，今天卻投進多達23顆三分彈、其三分球命中率高達51.1％。詹姆斯對此表示，他們是NBA球員，也在磨練自己的手藝，「我們有比賽計畫，想要如何去執行，我認為我們已經盡自己所能做了，他們讓我們付出代價。」

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